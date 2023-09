Les calculs politiques et une politique d'intérêts émanant des places financières se cachent derrière ces critiques, selon le dirigeant, qui s'attend à voir de nouvelles tentatives de pression apparaître.

Il qualifie la pression politique exercée par les Etats-Unis de désagréable et juge les reproches émis erronés.

«Ils nous ont offert des cigarettes»: comment Poutine gagne ses élections

Lors des élections régionales de ce week-end, les candidats de «Russie unie», le parti de Poutine, ont obtenu partout la majorité, à deux exceptions près.

La Commission électorale centrale de Moscou annonce un taux de participation de 100% et sa présidente affirme, sans rire, que le système électoral en Russie est «ouvert et transparent, il est impossible de cacher quoi que ce soit». Dans les centres de détention de Moscou, ce principe est apparemment si sophistiqué que tous ceux qui y sont incarcérés ont pu voter et ont dû le faire.