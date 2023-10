Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme avec une veste orange fluo prendre la fuite, une arme de guerre à la main. Image: X

Deux morts à Bruxelles, la piste terroriste privilégiée

Des coups de feu ont été tirés dans le centre de la capitale belge ce lundi soir. Deux personnes ont perdu la vie, alors que le suspect est encore en fuite.

Deux personnes sont décédées lundi soir à Bruxelles à la suite de coups de feu survenus dans le centre de la capitale belge. Les faits se sont déroulés vers 19h15, près de la place Sainctelette, du boulevard d’Ypres et de boulevard du Neuvième de ligne. Plusieurs personnes auraient été blessées.

Les services de secours sont arrivés en nombre sur les lieux. Aucun suspect n’aurait encore été interpellé. Le parquet de Bruxelles confirme que le ou les éventuels auteurs sont encore recherchés. La police belge privilégie la piste terroriste, selon le quotidien le Soir.

«Venger les musulmans»

Dans une vidéo de revendication qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, le tireur présumé dit avoir voulu «venger les musulmans», sans plus de détails.

Sur des images prises par un riverain, on aperçoit un homme avec une veste orange fluo et un casque blanc, une arme de guerre à la main, monter sur un scooter et prendre la fuite. Il aurait tiré sur plusieurs personnes dans la rue, ainsi que sur deux personnes dans un taxi.

Le média L’Echo belge affirme que les deux victimes portaient des maillots de l’équipe suédoise de football. L'équipe belge affronte ce lundi soir la Suède au stade Roi Baudouin.

Développement suit