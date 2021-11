Coups de feu à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie

La situation a la frontière entre les deux pays se tend. L'Union européenne accuse la Biélorussie d'envoyer des migrants pour créer des troubles à la frontière polonaise.

Les forces de sécurité biélorusses ont tiré des coups de feu pour intimider les migrants dans la zone frontalière, selon les autorités polonaises. Ils les ont effrayés en tirant en leur présence, a écrit mercredi le ministère polonais de la Défense sur Twitter, en publiant une courte vidéo 👇.

Dans le clip, qui dure à peine six secondes, on entend un coup de feu et des gens qui crient. Le ministère polonais a également tweeté qu'il y avait eu des violences contre les réfugiés du côté biélorusse.

Les migrants comme outil pour faire pression

Par ailleurs, la Pologne a annoncé, mercredi, un coup de filet contre les migrants massés à la frontière avec la Biélorussie, où se multiplient, selon elle, les tentatives de traversées. Le pays a procédé à plus d'une cinquantaine arrestations, en pleine crise diplomatique entre Minsk et l'Union européenne.

La situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est tendue. Deux groupes importants de migrants ont franchi la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, selon les médias polonais mardi soir. De nombreuses autres personnes camperaient dans la zone frontalière du côté biélorusse. La Pologne, membre de l'UE, a stationné des milliers de soldats à la frontière pour empêcher une brèche dans les installations équipées de fils barbelés.

Un migrant à la frontière.Cette photo a été fournie par Belta , l'agence de presse publique biélorusse. image: keystone

Les Européens accusent depuis des mois le président bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de Moscou, de nourrir la crise en délivrant des visas à des migrants pour se venger des sanctions européennes prises à l'encontre de son pays pour sa répression de l'opposition depuis la présidentielle de 2020. La plupart des migrants et des réfugiés veulent aller en Allemagne. (yam/jah/ats)