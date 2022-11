Au Brésil, des hommes ont attaqué deux écoles par arme à feu

Des fourgons funéraires transportent les corps des personnes tuées lors d'une fusillade dans une école à l'école publique Raul Brasil à Suzano, au Brésil, en mars 2019. Deux anciens élèves masqués et armés de fusils, de couteaux, de haches et d'arbalètes sont descendus dans l'école, tuant cinq élèves et deux adultes avant de s'enlever la vie. Image: Keystone