Présidentielle brésilienne: Bolsonaro se rapproche de Lula

Drones, missiles et plus encore: Poutine entraîne l'Iran dans sa guerre

En envoyant des armes à Moscou, Téhéran s'isole encore plus

L'utilisation de drones kamikazes iraniens pour la première fois en dehors du Proche-Orient indique une radicalisation de la politique iranienne. La fin des sanctions et la reprise économique deviennent de plus en plus lointaines - l'accord sur le nucléaire avec les Etats-Unis et l'Europe est en suspens.

Officiellement, le gouvernement iranien ne veut rien avoir à faire avec les drones kamikazes qui attaquent les villes ukrainiennes depuis plusieurs jours. La République islamique ne fournirait pas d'armes à la Russie ou à l'Ukraine, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères de Téhéran. Officieusement pourtant, les tenants de la ligne dure iraniens célèbrent l'utilisation de drones iraniens sur les réseaux sociaux.