Quatorze morts et 26 disparus dans un naufrage au Brésil

Les médias locaux ont transmis des images de sauveteurs ramenant en canoë jusqu'au rivage les corps des naufragés, déposés ensuite sur une plage et recouverts de draps. (ats/jch)

«L'embarcation n'avait pas l'autorisation pour réaliser le transport fluvial de passagers entre l'île de Marajo et de Belem. Elle était partie d'un port clandestin de Camara, sur l'île de Marajo.»

Au moins 14 personnes sont mortes noyées lorsque leur embarcation, qui effectuait une liaison sans autorisation, a chaviré au large de Belem, dans le nord du Brésil . Pour l'instant, les causes de l'accident n'ont pas été précisées.

†La Reine 5/5†: 75 ans d'amour entre la «petite saucisse» et sa «putain d'amibe»

Plus de «International»

Les recherches se poursuivaient jeudi, avec un hélicoptère et onze bateaux de sauvetage.

Les plus lus

Poutine pille des frigos pour équiper ses missiles high-tech

La Russie manque de pièces électroniques importantes pour ses missiles dans la guerre en Ukraine, rapporte un magazine américain. Le pays s'aiderait de puces provenant... de réfrigérateurs.

Plus de six mois après le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est à court de puces électroniques pour ses armes high-tech, selon le magazine américain Politico, qui a pu consulter une liste de composants électroniques recherchés d'urgence par Moscou. Selon ce document, les composants nécessaires proviendraient tous, sans exception, d'entreprises de pays occidentaux et alliés qui ont cessé leurs livraisons à la Russie en raison des sanctions.