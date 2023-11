Frayeur à Rio

Un mouvement de marée a emporté des dizaines de baigneurs sur la plage de Leblon, à Rio de Janeiro. Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont été partagées montrant le moment où l'eau quitte la plage pour envahir les ruelles et la promenade attenante à la plage. Elle balaye sur son passage les chaises longues, les parasols et les baigneurs.

Ces couleurs plombent la valeur de votre voiture

Selon la couleur que vous avez choisie, vous perdrez plus ou moins d'argent à la revente de votre voiture. Voici donc les couleurs à éviter.

Depuis quelque temps, de plus en plus de voitures colorées apparaissent dans les spots publicitaires des constructeurs automobiles. Mais prenez le temps de réfléchir avant d'opter pour un modèle violet ou orange flashy. Vous risquez sinon d'avoir du mal à le vendre plus tard – et de perdre de l'argent.