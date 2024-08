Un avion avec 62 personnes à bord s'écrase au Brésil

Vous n'avez jamais eu aussi peu de chances de mourir dans un avion

Prendre l'avion est de plus en plus sûr. Le risque de mourir a été divisé par deux chaque décennie depuis la fin des années 1960, selon une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiée jeudi et qui établit un classement par pays.

«La sécurité aérienne ne cesse de s'améliorer», constate Arnold Barnett, professeur au MIT et coauteur de l'étude publiée dans la revue spécialisée Journal of Air Transport Management.