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Brésil: Habillé en femme, il se fait arrêter par la police

Il s'habille en femme pour échapper à la police mais se fait pincer

Un meurtrier brésilien a cru pouvoir se soustraire aux autorités en mettant une perruque et une robe. Il a été arrêté dimanche dernier et a déjà avoué 11 homicides.
18.09.2026, 23:2418.09.2026, 23:24

Un Brésilien soupçonné d'avoir commis au moins 16 homicides depuis le mois de mai a été arrêté alors qu'il était déguisé en femme pour tenter de s'échapper. La police locale l'a indiqué vendredi à l'AFP.

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Cet individu de 33 ans a été arrêté dimanche après 30 heures de chasse à l'homme menée par les forces de l'ordre dans une zone forestière de Paraiba, Etat pauvre du nord-est du Brésil.

Au moment de son arrestation, le suspect portait des vêtements de femme et une longue perruque noire, selon des images obtenues par l'AFP.

La police a indiqué dans un communiqué qu'il était ainsi vêtu pour éviter d'être arrêté et qu'il tenait un bébé dans ses bras.

Les autorités le soupçonnent d'avoir commis «16 homicides dans la région» depuis le mois de mai, «dont 11 qu'il a avoués lors de son interrogatoire».

Lors de cet interrogatoire, le suspect a affirmé avoir «pris part à 80 homicides» au total, que les enquêteurs n'ont pas encore confirmés à ce jour.

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Les autorités n'ont pas fourni de détails sur l'identité des victimes, ni sur la façon dont les crimes ont été commis.

Plusieurs semaines avant son arrestation, cet homme avait réussi à s'échapper après un affrontement avec les forces de l'ordre, qui le considèrent comme membre d'un groupe criminel «ultraviolent».

Dans une vidéo de son interrogatoire à laquelle l'AFP a eu accès, l'homme a dit avoir agi seul et nié tout lien avec les factions criminelles qui sévissent dans la région.

Il a affirmé que toutes ses victimes étaient «liées au monde du crime» et qu'il tentait de se faire justice lui-même après des menaces visant sa famille. «Je n'ai jamais agi contre aucun père de famille, aucune mère de famille, aucun travailleur», a-t-il déclaré, tout en niant être «une personne psychopathe».

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Il a également dit avoir commis son premier meurtre à l'âge de 13 ans.

Après l'échec de la première tentative d'arrestation, la police avait saisi dans un campement des gilets pare-balles, la crosse d'une mitraillette et plus de 100 munitions, que le suspect a par la suite a reconnus comme étant les siens. (ats/afp)

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