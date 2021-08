International

La reine Beyoncé ajoute un sacré diamant à son trône



Image: twitter

Une célèbre marque de joaillerie a réussi un gros coup de pub en s'offrant la superstar américaine Beyoncé en tant qu'égérie, aux côtés de son époux Jay-Z.

La plus célèbre maison de haute-joaillerie américaine est parvenue à faire poser ensemble le couple de star formé par Beyonce et son mari, le rappeur Jay-Z, une première. Un événement à la hauteur du bijou porté par la chanteuse aux tubes planétaires: le «diamant jaune», ou l'équivalent de 128,54 carats, ornés de 82 facettes.

« Audrey Forever »

Forcément, le visuel, qui a immédiatement affolé les réseaux sociaux, rappelle celui d'Audrey Hepburn, actrice des années soixante, devenue une icône du cinéma grâce au film «Breakfast at Tiffany's».

La célèbre affiche du film «Breakfast at Tiffany's»: Image: twitter

La bande annonce: Vidéo: YouTube/Paramount Movies

Un «partenariat »pour la bonne cause

Depuis sa création, seule deux autres actrices ont eu la chance de porter ce fameux bijou: Lady Gaga lors de la cérémonie des Oscars, en 2019, et l'actrice Gal Gadot, pour son rôle dans son prochain film intitulé Mort sur le Nil.

Comme on est aux Etats-Unis, là ou l'argent rhyme souvent avec le bonheur et le business de la charité, le «partenariat» entre la famille Carter et Tiffany & Co s'engage à verser deux millions de dollars à la communauté noire américaine, pour des accès à des bourses d'études et des stages.

(jch)

