Les employés de Starbucks ont réussi à créer leur tout premier syndicat

Mais les sourires sont revenus après le décompte en faveur du «oui» dans un troisième café, près de l'aéroport. Des recours ayant été déposés par le syndicat et l'entreprise sur ce scrutin spécifiquement, les résultats finaux doivent encore être confirmés, mais le syndicat est confiant.

L'ambiance s'est un temps assombrie, au fur et à mesure que le dépouillement des votes des salariés d'un autre café de la zone de Buffalo a montré qu'ils s'étaient prononcés en majorité contre la création d'un syndicat.

Les cris de joie et les embrassades ont fusé juste après la proclamation des premiers résultats dans la salle où s'étaient retrouvés les meneurs de la campagne.

Michelle Eisen, employée depuis plus de onze ans dans un des cafés en question, à Buffalo (NY).

C'est historique et le combat a été long. Après des années de lutte, deux établissements américains ont voté pour la création d’un syndicat, une première au sein de l'entreprise.

Des employés de Starbucks et des sympathisants réagissent à la lecture des votes lors du visionnage de leur élection syndicale, à Buffalo, dans l'Etat de New York.

Boris Johnson et son épouse Carrie sont heureux parents de leur deuxième enfant. La petite fille est en bonne santé. Elle a vu le jour dans un hôpital de Londres, a annoncé jeudi une porte-parole du couple. «La mère et la fille se portent très bien», a-t-elle ajouté, «le couple tient à remercier la brillante équipe de la maternité pour tous ses soins et son soutien».