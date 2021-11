Le Canada déploie l'armée pour faire face aux inondations

Autre point d'inquiétude dans la région, le port de Vancouver, le plus important du Canada, a expliqué subir «d'importantes perturbations du trafic ferroviaire et routier», en raison des dommages causés par les inondations.

«Des membres de l'aviation royale canadienne ont secouru plus de 300 automobilistes et près de 30 animaux de compagnie à l'aide de trois de nos hélicoptères», a affirmé la ministre de la défense nationale Anita Anand.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Colombie-Britannique dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain, détruisant routes et infrastructures. Elles ont noyé sous les eaux des villes entières, forçant le gouvernement de la Colombie-Britannique à décréter mercredi l'état d'urgence, comme cela avait déjà été le cas en juillet en raison de gigantesques feux de forêt dans la même région.

Kim K. a un nouveau chéri et on se réjouit déjà de la réaction de Kanye

En Suisse on discute du tri entre vaccinés et non-vaccinés à l'hôpital

Affaire Benjamin Mendy: tous les Noirs se ressemblent-ils?

Des journaux français et britanniques ont confondu Benjamin Mendy, joueur de Manchester City accusé de viols, avec Ferland Mendy (Real Madrid) et Edouard Mendy (Chelsea). Malaise!

«Triste de voir qu'en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains, les Noirs n'ont ni prénoms ni visages distincts.» Sans être désobligeants, ces mots mesurés mais un brin sarcastiques d'Edouard Mendy illustrent amplement l'agacement du gardien de but de Chelsea et international sénégalais. Des médias britanniques et français l'ont pris pour Benjamin Mendy, défenseur de Manchester City et champion du Monde 2018 avec la France, actuellement en détention préventive pour des accusations de viols et d'agression sexuelle.