L'état d'urgence déclaré dans l'ouest du Canada après les inondations

Image: sda

Les pluies torrentielles tombées dimanche et lundi sur la Colombie-Britannique ont provoqué des glissements de terrain, des inondations et ont fait un mort. L'armée va être déployée.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan a indiqué le déclenchement de l'état d'urgence, après que des pluies torrentielles tombées dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, tuant une personne. Trois autres personnes sont portées disparues.

«Malheureusement, nous nous attendons à confirmer encore plus de décès dans les prochains jours» John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

L'état d'urgence vise à restaurer le plus rapidement possible l'accès aux autoroutes, qui sont fermées depuis plusieurs jours et perturbent les chaînes d'approvisionnement. Ces intempéries ont également conduit à l'interruption des services ferroviaires au port de Vancouver.

Les déplacements sont déconseillés afin de donner la priorité à l'acheminement de biens essentiels et aux services médicaux et d'urgence. Cette mesure est en vigueur pour 14 jours et peut être prolongée.

Des rues entières sont sous l'eau. Image: sda

95% des précipitations mensuelles en 24 heures

Le gouvernement canadien a de son côté annoncé le déploiement d'un «soutien aérien des forces canadiennes pour aider aux efforts d'évacuation, soutenir les voies d'approvisionnement et protéger les résidents contre les inondations et les glissements de terrain».

Des rues entières sont sous l'eau dans de nombreuses villes après que la vallée du Fraser, à l'est de Vancouver, a recensé jusqu'à 250 mm de précipitations lundi. Certains endroits ont reçu 95% de leurs précipitations mensuelles en 24 heures. (ats)