L'attaque s'est déroulée dans la petite ville de Tumbler Ridge (image d'illustration). Image: AP The Canadian Press

Une fusillade dans et autour d'une école fait neuf morts au Canada

Neuf personnes ont été abattues dans un établissement scolaire et dans une résidence située à proximité dans une localité de l'ouest du Canada. Le tireur a été retrouvé mort.

Des tirs dans un collège-lycée et dans une résidence à proximité ont fait neuf morts mardi dans une région isolée de l'ouest du Canada, a indiqué la police, qui a précisé que l'auteur avait été retrouvé mort. 27 personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Cette attaque s'est déroulée à Tumbler Ridge, une petite ville de 2300 habitants au pied des Montagnes Rocheuses, dans la province de Colombie-Britannique.

Selon plusieurs médias canadiens, l'auteur des tirs était une femme, mais dans l'immédiat la police a refusé de donner le moindre détail sur l'identité du suspect lors d'une conférence de presse en fin de journée.

Ecole secondaire

D'après les premières déclarations policières, la première alerte reçue en début d'après-midi concernait un tireur actif à l'école secondaire de Tumbler Ridge.

Arrivées sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert, en fouillant l'établissement, six personnes qui avaient été abattues, sans compter le suspect. Une septième personne blessée par balle à l'école est décédée durant son transport à l'hôpital.

Par la suite, la police «a identifié un second lieu présumé lié à l'incident, où deux autres victimes ont été retrouvées mortes dans une résidence», selon un communiqué.

Quant au suspect, il serait mort après «une blessure qu'il se serait infligée».

Mark Carney «bouleversé»

La municipalité de la ville a expliqué qu'«aucun mot ne pouvait exprimer la douleur que notre communauté ressent ce soir».

«C'était une situation évoluant rapidement et de manière dynamique, et la coopération rapide de l'école, des premiers intervenants et des habitants a joué un rôle crucial dans notre intervention», a déclaré Ken Floyd, un responsable de la police.

Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est dit «bouleversé» par cette «terrible fusillade», a-t-il écrit sur X:

«Je me joins aux Canadiennes et aux Canadiens pour exprimer ma sympathie à ceux dont la vie a été bouleversée à jamais aujourd'hui, et pour saluer le courage et l'altruisme des premiers intervenants qui ont risqué leur vie pour protéger leurs concitoyens.» Mark Carney

Les tueries sont rares au Canada, mais il s'agit de la seconde en Colombie-Britannique en moins d'un an. En avril 2025, onze personnes avaient été tuées à Vancouver par un homme qui avait foncé avec son camion dans une foule qui célébrait un festival culturel philippin. (ats)