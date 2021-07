Interview

Comment la culture du risque suisse nous a permis d'éviter la noyade

Alors que les inondations ont causé de nombreux morts chez nos voisins Européens, la Suisse a (pour le moment) évité le pire. Notamment grâce à son habitude des dangers naturels et à une bonne préparation, explique François Pasquini, directeur du service de l'écologie de l'eau dans le canton de Genève.

C'est grâce à votre travail et à celui de vos collègues des autres cantons si la Suisse n'a pas eu de morts à déplorer à cause des inondations, contrairement à ses voisins?François Pasquini: Disons que c'est grâce à tout un système de prévisions et de protection des dangers naturels que la Suisse met en place depuis plusieurs années. En raison de la topographie montagneuse de notre pays, nous avons peut-être une culture du risque qui est plus présente. Comme nous sommes …