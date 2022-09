Inondations «catastrophiques»: la Floride frappée de plein fouet par l'ouragan Ian

Des images de Ian procurées par la NASA, le 28 septembre 2022. L'ouragan a posé terre en Floride. Image: sda

Des vents allant jusqu'à 250 km/h, des rafales encore «plus fortes», «des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques dans la péninsule de Floride»: l'ouragan Ian balaie tout sur son passage, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC).

Ian a touché terre en Floride. L'annonce est tombée mercredi soir (heure Suisse) de la part du NHC sur Twitter.

Tandis qu'il se rapprochait des côtes de la Floride, mercredi, l'ouragan a provoqué des inondations «catastrophiques».

Ian était attendu en début d'après-midi heure locale sur la côte ouest de la Floride, après avoir dévasté l'ouest de Cuba ces derniers jours. L'ouragan doit ensuite «se déplacer dans les terres» au cours de la journée et «émerger au-dessus de l'Atlantique ouest d'ici à jeudi soir».

La directrice de la Fema (l'agence fédérale chargée de la prise en charge des catastrophes naturelles) a affirmé que Ian continuerait d'être une tempête «très dangereuse» pour «les jours à venir».

Déjà 23 disparus

Les conditions désastreuses ont déjà provoqué la disparition de 23 migrants, dont l'embarcation a coulé au large de la Floride, selon la police aux frontières. Les gardes-côtes ont entamé des opérations pour les retrouver.

Le chef de la police aux frontières du secteur de Miami, Walter Slosar, a indiqué que quatre migrants cubains avaient «nagé jusqu'au rivage».

A Naples, dans le sud-ouest de la Floride, des images de la chaîne MSNBC montrent des rues complètement inondées et les voitures flottant au gré du courant.

Les phénomènes de submersion marine pourraient atteindre plus de cinq mètres sur les côtes, selon le NHC, tandis qu'entre 30 et 45 centimètres de précipitations sont attendus dans le centre et le nord-est de la Floride, et jusqu'à 60 centimères par endroits.

Des ordres d'évacuation ont été donnés dans la nuit pour une dizaine de comtés sur la côte. Le président américain Joe Biden a appelé, de son côté, à «obéir aux instructions des autorités locales. Évacuez quand on vous l'ordonne et préparez-vous à la tempête.»

Trop tard pour certains, quand la tempête a frappé👇 Il est trop tard pour fuir le danger: l'ouragan Ian arrive en Floride

Selon le site poweroutage.us, plus de 668 000 foyers étaient déjà privés d'électricité en Floride à 14h40 (20h40 en Suisse).

A Cuba, l'électricité revient progressivement, au lendemain de la coupure généralisée provoquée par le passage du puissant ouragan, qui a fait deux morts et d'importants dégâts dans l'ouest de l'île. (mbr/ats)