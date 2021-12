Aux Etats-Unis, le bilan des tornades meurtrières continue à s'alourdir

Le président Biden a souligné que les phénomènes météorologiques étaient «plus intenses» avec le réchauffement de la planète, sans établir toutefois de lien de causalité directe entre le dérèglement climatique et la catastrophe qui a endeuillé le pays. (ats/jch)

«On a eu une alerte à 9H30, on nous a dit que la tornade arrivait. C'est venu et c'est reparti comme ça, d'un coup. On n'a jamais rien vu de tel dans le coin. Là où ça frappe, ça démolit tout.»

Ailleurs dans le Kentucky, mais aussi dans les Etats du Missouri, de l'Illinois, du Tennessee et de l'Arkansas , se retrouvaient ces mêmes scènes de constructions aplaties, de bâtiments éventrés, d'infrastructures métalliques tordues, de véhicules renversés, d'arbres arrachés et de briques éparpillées dans les rues.

«C'est une opération très triste et grave à l'heure actuelle. Aucun rescapé n'a été retiré des gravats pendant la nuit de samedi à dimanche. C'est une vision de zone de guerre.»

La fabrique de bougies Mayfield Consumer Products n'est plus qu'un enchevêtrement de poutrelles et de tôles tordues, empilées sur plusieurs mètres de hauteur. Equipés de grues, bulldozers et autres engins mécaniques, les secouristes progressaient dimanche lentement dans les décombres, continuant à espérer un miracle.

Gagnez deux billets pour New York

Blanche Gardin dégomme le nombrilisme et ça vous concerne

Plus de «International»

Aux Etats-Unis, des sauveteurs continuent à fouiller les décombres de bâtiments et de communautés détruites par des tornades d'une violence inouïe, ayant traversé cinq Etats.

Une habitante du Kentucky se tient devant les restes de sa maison après la tornade qui s'est abattue sur son Etat. Elle y a perdu deux de ses chiens et un autre est resté paralysé, après la catastrophe.

Une habitante du Kentucky se tient devant les restes de sa maison après la tornade qui s'est abattue sur son Etat. Elle y a perdu deux de ses chiens et un autre est resté paralysé, après la catastrophe. Image: sda

Blanche Gardin dégomme le nombrilisme et ça vous concerne

Niveau d'alerte rouge dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud

Les plus lus

watson a jugé (très fort) vos personnages Disney préférés

Nous avons établi le classement des personnages de Disney qui vous ont le plus marqué. Qui est le plus sexy en diable, le plus terrifiant ou encore celui qui vous agace? Voici les résultats pas (toujours) étonnants de notre sondage.

Chez watson, on adore vous demander votre avis. Après vos conseillers fédéraux préférés ou vos goûts pour la fondue, on s'est intéressé à un autre sujet de la plus haute importance: les personnages Disney qui ont bercé votre enfance (ou vous ont traumatisé).