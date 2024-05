Des tornades font au moins 15 morts dans le sud des Etats-Unis

New York s'enfonce sous son propre poids

Environ 490 000 foyers étaient dimanche privés d'électricité du Texas au sud à l'Ohio au nord, selon le site poweroutage.us. Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont relativement fréquentes aux Etats-Unis, en particulier dans le centre et le sud du pays. (ats)

Au nord de Dallas (Texas), une tornade a tué au moins sept personnes, selon le shérif du comté de Cooke, Ray Sappington. «Malheureusement, ce chiffre va augmenter», a-t-il prédit sur la chaîne The Weather Channel, précisant que les recherches sont toujours en cours face à des «dégâts massifs» sur place.

Les secours ont continué dimanche les recherches pour tenter de retrouver et localiser d'éventuels survivants dans les décombres de bâtiments soufflés par des intempéries qui ont aussi provoqué de larges coupures de courant. Les services météorologiques américains (NWS) ont décompté au total 25 tornades samedi.

Au moins 15 personnes sont mortes dans le sud des Etats-Unis, selon les autorités citées par les médias, après le passage de puissantes tornades qui ont frappé dans la nuit de samedi à dimanche le Texas, l'Oklahoma et l'Arkansas.

Plus de «International»

Migros licencie des femmes enceintes et se justifie

Les plus lus

Ce jeu vidéo russe défie Poutine

Le Kremlin essaye d'influencer les jeunes Russes en recourant aux jeux vidéos, encore plus depuis que les développeurs internationaux ont quitté le pays en masse. Mais tous les jeux ne sont pas au goût du maître du Kremlin.

Indika est nonne. Son quotidien au monastère consiste à prier et à travailler, mais ses sœurs ne l'aiment pas pour autant. Est-ce parce qu'Indika entend et voit des choses que les autres ne perçoivent pas? Comme cette voix qui remet constamment en question le bien-fondé des règles du couvent et qui attire son attention sur des erreurs logiques dans sa foi?