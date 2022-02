Puis-je aller en France sans certif'? Les règles d'entrée chez nos voisins

Le Conseil fédéral a levé la réglementation Covid pour l'entrée en Suisse depuis l'étranger. Toutefois, ce n'est pas forcément le cas en sens inverse. Certains de nos voisins ont maintenu des règles, les voici.

Le 17 février, toutes les mesures sanitaires pour l'entrée en Suisse depuis un pays voisin ont été levées. Aucun certificat de vaccination, de guérison ou de test, ni aucun formulaire n'est plus exigé à l'entrée.

Le résumé des règles 👇 Tout connaître des règles Covid du Conseil fédéral en 9 points de Jason Huther

Mais il n'y a pas qu'en Suisse que la vie avec le Covid devient un peu plus facile. Les pays voisins osent peu à peu franchir le pas vers la normalité, toutefois ce ne sera pas pour tout de suite. Ainsi, l'Autriche ne tardera pas à emboîter le pas à la Confédération et à supprimer pratiquement toutes les restrictions liées au coronavirus.

Toutefois, lorsqu'il s'agit des conditions d'entrée, les pays voisins sont plus stricts que la Suisse. On fait le point 👇.

Autriche



Pour l'instant, les conditions d'entrée sont très strictes. Actuellement, les voyageurs sont soumis à la réglementation 2G+. Autrement dit, il faut avoir deux doses et un test PCR ou avoir reçu sa troisième dose). Mais cette réglementation va évoluer prochainement.

Un panneau informe sur la réglementation des voyages à un poste-frontière à Scharnitz, en Autriche. Bild: keystone

Italie

Ce n'est que récemment que l'Italie a assoupli ses conditions d'entrée. Les personnes vaccinées et guéries peuvent entrer dans le pays sans devoir présenter le résultat d'un test Covid. Les personnes non vaccinées doivent apporter la preuve qu'ils ne sont pas infectés via un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures. Les enfants de moins de 6 ans sont exemptés de test.

Certificat valable seulement six mois

Mais attention! La durée de validité du certificat de vaccination n'est que de six mois en Italie. En Suisse, le certificat est valable neuf mois. Le certificat de guérison n'est également valable que six mois. En outre, un formulaire en ligne doit être rempli avant l'entrée dans le pays. Vous le trouverez ici 👈.

Allemagne

La règle 3G s'applique à l'entrée d'Allemagne, avec lesquelles les frontières sont ouvertes. Lors de l'entrée dans le pays, un justificatif est exigé, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Dès l'âge de 6 ans, il faut être en mesure en mesure de présenter un certificat de vaccination ou de guérison. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas dater de plus de trois mois.

Les passagers sont contrôlés à leur entrée en Allemagne. Bild: sda

Test et quarantaine obligatoires pour les personnes non vaccinées

Les personnes qui ne sont ni vaccinées ni guéries peuvent entrer dans le pays pour peu qu'ils présentent un test PCR ou antigénique négatif. Mais ce n'est pas fini, ils doivent se mettre ensuite en quarantaine. Cette dernière dure 10 jours. Cependant, à partir du septième jour, il est possible de se «faire exempter». Le régime de quarantaine s'applique également aux enfants de moins de 6 ans, mais sa durée est limitée à cinq jours.

En outre, les voyageurs en provenance de Suisse doivent remplir un formulaire d'entrée numérique (il est ici 👈). Les personnes qui séjournent moins de 24 heures en Allemagne sont exemptées de l'obligation d'enregistrement.

France

Pour visiter Paris, des règles strictes s'appliquent encore. Image: sda

Les personnes souhaitant se rendre en France doivent disposer soit d'un schéma vaccinal complet. Ce dernier est valable aux conditions suivantes 👇

7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson).

7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

Non vacciné? Il est possible de rentrer dans le pays avec la preuve de test PCR négatif. Le test ne doit pas remonter à plus de 24 heures. Les enfants sont exemptés de l'obligation de test.