France: taux de chômage en hausse à 7,4% au troisième trimestre

Le taux de chômage a gonflé en France, dopé par le ralentissement de l'économie mondiale.

Le taux de chômage a enregistré une hausse au troisième trimestre, à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), contre 7,2 au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés mercredi par l'Insee.

«On pouvait s'attendre à une telle hausse compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale», a aussitôt affirmé le ministre du Travail Olivier Dussopt dans un message transmis à la presse, affirmant rester «entièrement mobilisé» face à cette augmentation qu'il espère «ponctuelle». Au troisième trimestre, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) a progressé de 64 000 à 2,3 millions de personnes, relève dans un communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le taux de chômage du troisième trimestre augmente de 0,2 point sur un an et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2022, mais reste nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,1 points), a précisé l'institut. Sur le trimestre, le taux de chômage augmente de 0,7 point pour les 15-24 ans, à 17,6%, presque à son niveau d'un an auparavant (-0,1 point).

Pour les 25-49 ans, il augmente de 0,2 point sur le trimestre et de 0,3 point sur un an, à 6.7%. Enfin, pour les 50 ans ou plus, le taux de chômage est stable sur le trimestre et sur un an, à 5,1%.

Le taux de chômage de longue durée (au moins un an) est également stable sur le trimestre, à 1,8% de la population active. Le «halo autour du chômage», soit les personnes désirant retourner sur le marché de l'emploi mais qui ne sont pas considérées comme chômeuses par le BIT (chercher effectivement un emploi et être disponible pour en prendre un), augmente, lui, «légèrement» sur le trimestre (+39 000) et nettement sur un an (+164 000), selon l'Insee. Deux millions de personnes sont concernées. (sda/awp/ats/afp/svp)