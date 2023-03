Harry et Meghan conviés au couronnement de Charles III

Le prince Harry et Meghan Markle ont été invités à assister au couronnement du roi Charles III, rapporte dimanche The Sunday Times. Mais le couple, parti avec fracas vivre aux Etats-Unis en 2020, n'a pas encore fait savoir s'il ferait le déplacement.

Selon un porte-parole du couple cité par le quotidien britannique, le prince Harry «a reçu récemment un mail du bureau de Sa Majesté à propos du couronnement» de Charles, 74 ans, qui doit se tenir le 6 mai prochain.

«Une décision immédiate sur la présence du duc et de la duchesse ne sera pas communiquée de notre côté à ce stade», a précisé ce porte-parole.

Le retour des «Sussex» au Royaume-Uni pour assister au couronnement fait l'objet de nombreuses spéculations dans les médias britanniques ces derniers mois, après les attaques virulentes faites par le couple sur la famille royale.

«Famille brisée»

Après un documentaire diffusé sur Netflix en décembre, Harry, 38 ans a publié début janvier ses mémoires controversés intitulés «Le Suppléant», dans lesquels il raconte son adolescence marquée par la drogue et l'alcool et détaille la rupture de ses relations avec son père, le roi Charles III, et son frère William.

Encore samedi soir, le duc de Sussex a fait de nouvelles confessions lors d'un entretien avec un spécialiste des traumatismes, Gabor Mate, diffusé sur internet avec un accès payant.

Il y explique notamment s'être toujours senti «légèrement différent» du reste de la famille royale britannique et confie qu'ayant grandi dans une «famille brisée», il fait de son mieux pour ne pas transmettre de «traumatismes» à ses enfants, Archie 3 ans, et Lilibet, 1 an.

Harry et Megan ne sont revenus au Royaume-Uni qu'à de rares occasions depuis leur départ en 2020, notamment pour assister aux obsèques de la reine Elizabeth II en septembre dernier.

Le duc de Sussex s'était déplacé seul pour l'enterrement de son grand-père le prince Philip en 2021, en pleine pandémie de Covid-19.

Lors de ces voyages, le couple séjournait au Frogmore Cottage, une résidence royale située à Windsor, que le roi Charles III leur a demandé de restituer, avait indiqué en début de semaine un porte-parole du couple.

Selon une source proche des Sussex, citée par leur biographe, Omid Scobie, ils auraient «jusqu'au début de l'été», soit après le couronnement de Charles, pour déménager leurs affaires restant dans la résidence. (chl/ats)