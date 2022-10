Image: Pool AP

«Les médecins ont dit à William d'être prêt»: Charles III va mal

Selon un magazine allemand, le roi Charles III, dont le couronnement est prévu pour le 6 mai 2023, est au plus mal. Il se serait effondré après les funérailles de la reine et ne serait pas prêt à assumer ses fonctions.

Le règne du roi Charles pourrait être encore plus court que ce que son âge, 73 ans, laisse supposer. Selon le magazine allemand OK magazin, le nouveau monarque va mal, tant physiquement et mentalement. Certes, ses «doigts saucisses» ont depuis toujours donné du grain à moudre aux tabloïds...

... Mais selon le média allemand, ses doigts enflés seraient le signe d'une insuffisance cardiaque. Le magazine cite aussi un employé du palais. Selon ce dernier, depuis la mort de la reine survenue le 8 septembre, Charles III aurait déjà atteint ses limites.

«Il a gardé son sang-froid pendant le long deuil et les funérailles privées de la reine, mais derrière les portes du palais, il s'est effondré» Un employé du palais cité par OK magazin

Et l'employé de poursuivre: «On m'a dit qu'il avait eu une dépression émotionnelle et avait dit à sa femme Camilla que sa nouvelle vie était "too much'" pour lui. Il était fatigué et paniqué à propos de ce qui l'attendait en tant que roi».

Son fils aîné, William, est premier dans l'ordre de succession au trône. Sa prise de pouvoir pourrait arriver plus vite que prévu.

«Les médecins ont dit à William d'être prêt» Un employé du palais cité par OK magazin

William accédera-t-il au trône plus tôt que les Britanniques ne le pensaient? Image: AP Pool Reuters

Le couronnement est prévu pour le 6 mai 2023

Comme le veut l'usage, Charles III est devenu monarque au moment du décès de la reine Elizabeth II. Son couronnement à l'abbaye de Westminster, à Londres, sera donc davantage un événement symbolique. Autre symbole, l'événement doit se dérouler le 6 mai, soit le jour de l'anniversaire de son petit-fils Archie, fils d'Harry et Meghan.

Mais selon l'astrologue britannique Jessica Adams, interrogée par le média Express, le couronnement de Charles III risque de toute façon d'être «annulé», ceci en raison de... la rétrogradation de Mercure. Si tel est le cas, le petit Archie pourra au moins souffler ses quatre bougies tranquille. (max)

