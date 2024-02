A l'issue de son opération d'une hypertrophie de la prostate la semaine passée, l'équipe médicale du roi a détecté un cancer dont la nature n'a pas été spécifiée par Buckingham Palace. Keystone

Charles III est atteint d’un cancer

Le palais de Buckingham a annoncé que le monarque britannique, atteint d'un cancer, reporterait ses fonctions publiques pendant son traitement.

Sombre nouvelle pour la monarchie britannique. Charles III est atteint d'un cancer. Il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate, selon Buckingham Palace. Les médecins ont remarqué un problème distinct et ont effectué des tests. Il recevra désormais des «soins réguliers» dans un hôpital de Londres.

«Le roi a commencé des traitements réguliers lundi. Le roi reste entièrement positif au sujet de son traitement et se réjouit de reprendre ses fonctions publiques dès que possible» Le palais de Buckingham.

Charles, 75 ans, reportera ses engagements publics et d'autres membres de la famille royale devraient le remplacer pendant son traitement. Il continuera d'assumer ses fonctions d'Etat, notamment ses audiences avec le premier ministre, les réunions du Conseil privé et les boîtes rouges. Aucun autre détail n'a encore été communiqué sur le stade du cancer du roi, ni sur le pronostic.

Le palais de Buckingham a déclaré que le roi avait choisi de partager son diagnostic de cancer pour «empêcher les spéculations» et dans l'espoir que cela puisse «aider le public à comprendre tous ceux qui, dans le monde, sont touchés par le cancer».

Le prince Harry est bientôt de retour

Le Telegraph croit savoir que le duc de Sussex devrait prendre l'avion de Californie à Londres pour rendre visite à son père d'ici «quelques heures».

«Le duc a parlé avec son père du diagnostic. Il se rendra au Royaume-Uni pour voir Sa Majesté dans les prochains jours» Une source proche du duc de Sussex.

Toujours aux Etats-Unis, Joe Biden a déclaré d'une conférence de presse à Las Vegas, à l'issue de la primaire présidentielle de mardi, qu'il était «préoccupé» par l'état de santé du roi et qu'il espérait parler bientôt avec lui «si Dieu le veut». C'est également le cas de Donald Trump, qui a indiqué sur son réseau Truth Social qu'il priait pour le rétablissement complet du roi: «C’est un homme merveilleux, que j’ai bien connu pendant ma présidence, et nous prions tous pour qu’il se rétablisse rapidement et complètement!»

L'annonce a déclenché une vague de messages de soutien au Royaume-Uni. L'actuel premier ministre, Rishi Sunak, ainsi que ses prédécesseurs, Boris Johnson et Liz Truss, ont tous adressé au souverain leurs meilleurs vœux de rétablissement. (jch/mbr)

Développement suit.