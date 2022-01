Image: watson

Les sangliers envahissent Hong Kong et on ne sait plus quoi en faire

Ces mammifères prennent de plus en plus de place sur le territoire, même dans les plus grandes villes. Face à ce phénomène, les habitants sont divisés et ne savent que faire de ces sangliers envahissants.

Au commencement: Madame Lam

Plusieurs fois par semaine, vers 18 heures, Madame Lam a pris l’habitude de déverser ses restes de nourriture dans un petit parc dans le sud de l’île de Hongkong, pour faire descendre les sangliers de leurs collines avoisinantes. Et il faut le dire: les bêtes étaient fidèles au rendez-vous. Elle a donc été bouleversée d’apprendre qu’au moins sept bêtes avaient été neutralisées au fusil anesthésiant, avant d’être emportées pour être piquées, rapporte Le Monde.

Cette opération a été effectuée par les équipes du ministère de l’agriculture, de la pêche et de la protection de la nature (AFCD). Elle inaugure la nouvelle stratégie des autorités pour empêcher l’invasion de Hongkong par des sangliers. Dès lors, d’autres battues semblables ont eu lieu.

Les plaintes se multiplient

Le 12 octobre 2021, Leung Siu-fai, le directeur de l’AFCD, avait déjà tiré la sonnette d'urgence devant le Parlement de Hongkong. Les mesures de contrôle en place depuis quatre ans, qui consistent à attraper, stériliser puis relocaliser les animaux vers des zones non habitées, ne suffisent plus. Il réclame l’autorisation d’éliminer les animaux les plus envahissants ou les plus agressifs.

Les plaintes liées aux sangliers ont passablement augmenté :

526 pendant les six premiers mois de 2021.

Contre 401 pour la même période en 2020.

Les spécialités de l’animal? Défoncer les poubelles, même les plus solidement scellées dans les trottoirs, labourer les plates-bandes de fleurs...

...mais également interrompre le trafic routier. Certains sont tellement familiers des lieux qu’ils utilisent les trottoirs et traversent lorsque le feu piétons passe au vert.

D'autres exemples d'événements qui ont eu lieu récemment:

En septembre, la mère de la diva de la pop Coco Lee, a été grièvement blessée par un sanglier pesant entre 100 kg et 150 kg, alors qu’elle se promenait dans la rue.

En octobre 2021, un policier a été renversé et mordu par l'animal qu’il tentait d’attraper à Tin Hau.

Le gouvernement réagit mais...

Beaucoup de Hongkongais sont opposés à l’idée d’abattre ces animaux. Roni Wong Ho-yin, le porte-parole du Hongkong Wild Boar Concern Group, groupe de défense des sangliers, critique ces nouvelles mesures:

«On doit trouver le moyen de résoudre le problème sans sacrifier leur vie»

Des centaines de vétérinaires ont également signé une pétition contre la nouvelle stratégie du gouvernement.

Par ailleurs, le premier journal en chinois de Hongkong, le Ming Pao, a mentionné l’initiative d’un écolier de 9 ans, Samuel Fung, qui a, lui aussi, lancé une pétition pour la défense des sangliers.

Mais pourquoi cet amas de sangliers à Hong Kong?

Selon Paul Zimmerman, conseiller de district dans l’un des quartiers les plus touchés par la surpopulation de sangliers, c’est depuis que les autorités se sont lancées dans une campagne pour éliminer les chiens sauvages des rues de Hongkong, il y a quelques années, que les sangliers ont commencé à se multiplier. Il déclare:

« Les chiens sauvages avaient un effet de prédateur. Ils tuaient sans doute certains marcassins ou dérangeaient les laies et, de fait, régulaient la population de sangliers. Mais depuis qu’il n’y a plus de chiens sauvages, le sanglier est roi dans les collines. »

Disparition des chiens sauvages, apparition des sangliers. Quoi qu'il en soit, le sanglier urbain est devenu une espèce à part! (jug)