En Chine, la population augmente mais la natalité est en baisse

Joe Biden envoie une délégation américaine non officielle à Taïwan

Le président Joe Biden a envoyé mercredi à Taïwan une délégation non officielle d'anciens hauts responsables américains afin d'apporter le soutien des Etats-Unis à l'île.

Cette décision du président américain fait face à des actions de plus en plus agressives de la part de Pékin. Selon CBS News, l'ancien sénateur Christopher Dodd et les anciens secrétaires d'Etat adjoints Richard Armitage et James Steinberg doivent atterrir mercredi après-midi à l'aéroport de Taipei.

Taïwan, qui compte 23 millions d'habitants, est considérée par la Chine comme une province rebelle appelée à rentrer un jour dans son giron, par la force si nécessaire. Pékin exerce une …