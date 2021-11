Peng Shuai revient sur ses accusations et ça renforce les inquiétudes

Peng Shuai est ex-no 1 mondial de double. Image: fxp-fr-sda-rtp

La tenniswoman avait accusé un puissant politicien chinois d'agressions sexuelles, avant de disparaître. Un communiqué à son nom revient sur ses allégations et ne fait qu'augmenter les inquiétudes sur son sort.

Le patron de l'Association des joueuses de tennis (WTA) Steve Simon ne cache pas son inquiétude concernant le sort de Peng Shuai.

«La déclaration publiée aujourd'hui (mercredi) par les médias d'Etat chinois (...) ne fait que renforcer mon inquiétude quant à sa sécurité et à l'endroit où elle se trouve», a fait savoir l'Américain dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, un message avait été publié sur Twitter par les médias d'État chinois au nom de Peng Shuai. La joueuse, ex-no 1 mondial de double, y explique que les accusations d'agression sexuelle qu'elle avait formulées sont fausses. Elle affirme se trouver chez elle et en sécurité.

Aucun contact possible

La semaine dernière, Peng Shuai (35 ans) avait fait part sur le réseau social chinois Weibo d'accusations d'abus sexuels à l'encontre de l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli. Ses déclarations ont ensuite été supprimées, et Peng Shuai n'est plus réapparue en public depuis.

Lundi, la WTA avait indiqué que plusieurs sources, parmi lesquelles la Fédération chinoise de tennis, confirmaient que la joueuse était en sécurité et ne faisait l'objet d'aucune menace physique. Mais visiblement, Steve Simon en doute de plus en plus.

«La WTA et le reste du monde ont besoin de preuves indépendantes et vérifiables que Peng Shuai est en sécurité. J'ai essayé à plusieurs reprises de la joindre par de nombreux moyens de communication, sans succès», souligne-t-il dans son communiqué. (ats)