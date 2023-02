Ballon abattu: Pékin a refusé l'appel du chef du Pentagone

Malgré cela, le gouvernement américain assure vouloir maintenir le dialogue avec Pékin et que la visite de Blinken sera reprogrammée dès que les «conditions seront réunies». (ats/jch)

L'incident du ballon a contraint le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, à reporter in extremis vendredi un déplacement très attendu en début de semaine dans la capitale chinoise, destiné justement à apaiser les relations entre les deux grands rivaux stratégiques.

Des responsables américains ont toutefois assuré que cela avait fourni «une formidable occasion de mieux comprendre et d'étudier» l'engin, dont la traversée du territoire américain a captivé le pays pendant plusieurs jours.

Le même jour, les Etats-Unis ont affirmé avoir récupéré de premiers débris du ballon chinois, dont une partie de la toile. Selon le Pentagone, le ballon lui-même était haut d'environ 60 mètres et portait une sorte de nacelle pesant plus d'une tonne qui reste à récupérer.

«Les Etats-Unis, en abattant le ballon qui survolait leur territoire, ont gravement affecté et endommagé les relations entre nos deux pays»

«Le samedi 4 février, juste après être passé à l'acte pour abattre le ballon du parti communiste chinois, le ministère [américain] de la défense a soumis une requête pour un appel sécurisé entre le ministre Austin et le ministre de la défense chinois Wei Fenghe»

Pékin a refusé samedi la proposition américaine d'un appel téléphonique entre le chef du Pentagone Lloyd Austin et son homologue chinois Wei Fenghe, peu après que l'US Air Force a abattu un ballon chinois. Washington considérait l'engin comme un ballon espion.

