L'effondrement d'une autoroute fait 24 morts en Chine

Voici le pays qui a les autoroutes les plus meurtrières d'Europe

Des images publiées sur les réseaux sociaux et reprises dans les médias locaux montrent de la fumée et des flammes s'élevant depuis un fossé profond où les voitures ont plongé.

Au moins «24 personnes ont été confirmées mortes et 30» ont été hospitalisées, a précisé Chine Nouvelle dans un bilan établi en milieu d'après-midi. La vie des personnes hospitalisées n'est pas en danger.

Les routes ont reçu 66% d'investissements de plus que le rail

Un Français va-t-il s'offrir ce célèbre vignoble suisse? La rumeur enfle

La rumeur enfle encore et encore, sans jamais retomber: le célèbre domaine viticole grison «Gantenbein» s'apprête-t-il à tomber entre les mains de Bernard Arnault, le tout-puissant patron du groupe LVMH?



Pour un millésime 2020 de pinot noir du domaine Gantenbein à Fläsch, comptez environ 300 francs chez Globus. C'est l'un des vins les plus chers de la Bündner Herrschaft – une région viticole petite mais de grande qualité, proche de Landquart. Martha et Daniel Gantenbein y vinifient depuis 42 ans. Grâce à leur passion et à leur goût pour la précision, ils ont réussi à placer la Bündner Herrschaft sur la carte des vins. Mieux: à faire gagner aux crus helvétiques leurs lettres de noblesse.