Le nouvel épisode de The Batman qui met notamment en vedette Robert Pattinson dans le rôle principal de Bruce Wayne devait être diffusé dans les cinémas russes le 3 mars prochain. Image: dr

Et voilà! La guerre a eu raison de la sortie de Batman

Warner Bros. a suspendu la sortie de The Batman en Russie. Cette décision intervient alors que d'autres studios hollywoodiens ont également pris leur distance avec le pays qui attaque actuellement l'Ukraine.

C'est l'un des films les plus attendus de l'année et la Russie n'en profitera pas. Warner Bros. a annoncé retirer The Batman de son calendrier de sorties russes. La décision rapportée lundi par le média The Hollywood Reporter intervient alors que l'armée de Vladimir Poutine poursuit son invasion de l'Ukraine.

«Nous continuerons de surveiller la situation en Ukraine au fur et à mesure qu'elle évolue. Nous espérons une résolution rapide et pacifique de cette tragédie» Porte-parole de WarnerMedia

«Compte tenu de la crise humanitaire en Ukraine, WarnerMedia suspend la sortie de son long métrage The Batman en Russie», a expliqué un porte-parole de la société mère dans un communiqué avant d'assurer que WarnerMedia surveillerait le développement de la crise dans l'espoir qu'une solution «rapide» et «pacifique» survienne le plus rapidement possible.

Sanctions d'autres studios de cinéma

Le poids lourd de la fiction n'est pas le seul à se désengager des actions du Kremlin. Disney et Sony Pictures ont également suspendu la sortie de leurs films dans les salles de cinéma du pays après son invasion de l'Ukraine.

Le nouvel épisode de The Batman qui met notamment en vedette Robert Pattinson dans le rôle principal de Bruce Wayne devait être diffusé dans les cinémas russes le 3 mars prochain. En Suisse, le film d'action est prévu pour le mercredi 1er mars. (mndl)