Image: shutterstock

11 tournages de films qui ont littéralement viré au drame

Le tir mortel d'Alec Baldwin n'est pas sans rappeler d'autres tragédies qui ont secoué le cinéma. Ces scènes dépassent parfois l'entendement, l'une d'elle a même été utilisée pour faire la promo du film.

Les Anges de l'enfer (1930)

Quatre personnes décédées

Une personne blessée

En 1930, alors qu'un cascadeur présent sur le tournage des Anges de l'enfer refusait de réaliser une figure en avion car trop dangereuse, le producteur du film Howard Hughes, également connu pour être un aviateur de renom, a tenu à réaliser lui-même la cascade. Une action qui a complètement raté: Howard Hughes a été victime d'un accident et s'est retrouvé dans le coma avec une fracture crânienne et des lésions à la colonne vertébrale. Plus tard, trois aviateurs et un mécanicien sont décédés lors d'autres accidents sur le tournage.

Les Anges de l'enfer (1930) est un film américain réalisé et produit par Howard Hughes et mettant notamment en vedette Ben Lyon (ci-dessus) et Jean Harlow. Image: capture d'écran youtube

La Quatrième Dimension (1983)

Trois personnes décédées

Le 23 juillet 1982, un hélicoptère utilisé pour les besoins d'une scène volait à 8 mètres du sol. En tentant d'éviter les explosions provoquées par les outils pyrotechniques, le conducteur a perdu le contrôle de l'appareil et s'est écrasé sur les acteurs: Vic Morrow et deux enfants, Renee Shin-Yi Chen et Myca Dinh Le, âgés de 6 et 7 ans, n'ont pas survécu.

La scène dans laquelle Vic Morrow et les deux enfants décèdent a été écartée du projet final, mais est disponible sur Youtube. Vidéo: YouTube/Fabio C

A la suite du drame, le réalisateur du film John Landis a été inculpé d'homicide par imprudence. Mais il a été acquitté.

L'Arche de Noé (1928)

Trois personnes décédées

C'est une époque où les tournages étaient régis sans règles de sécurité strictes. En 1927, alors que le chef-opérateur insistait pour utiliser des figurines dans une scène qu'il jugeait extrêmement dangereuse, le réalisateur Michael Curtiz a refusé cette alternative et fait appel à de réels figurants. Lesquels devaient intégrer une foule coincée dans la mer. L'eau glaciale, les costumes lourds et les répétitions infinies ont eu raison de trois personnes mortes noyées, selon un cascadeur présent dans les lieux.

L'Arche de Noé (1928) est un film américain réalisé par Michael Curtiz. Vidéo: YouTube/Nachthymnen Carcharoth

Pourtant, aucune plainte n'a été enregistrée. Le mystère autour de cette affaire demeure depuis presque un siècle.

Taxi 2 (2000)

Une personne décédée

Une personne blessée

Le 16 août 1999, l'équipe du film devait tourner une scène délicate: un survol de taxi au-dessus de chars militaires. Un lit de carton était censé amortir la chute du véhicule. Sauf que celui-ci est arrivé 15 mètres trop loin et a fauché le cameraman de 41 ans Alain Dutartre, ainsi que son assistant Jean-Michel Bar, alors âgé de 26 ans. Si ce dernier a eu les deux jambes fracturées, Alain Dutartre, lui, est mort à l'hôpital.

Ce n'est qu'en 2007 que le chef des cascades Rémy Julienne a été condamné. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis et a dû verser 13 000 euros d'amende. Dans le film, la scène a été remplacée par des effets spéciaux.

Taxi 2 (2000) est un film français d'action réalisé par Gérard Krawczyk, produit et écrit par Luc Besson. Samir Nasri (ci-dessus) fait partie des rôles principaux. Image: capture d'écran youtube

Resident Evil: chapitre final (2016)

Une personne décédée

Une personne blessée

Le 5 septembre 2015, en réalisant une cascade à moto, la cascadeuse Olivia Jackson qui doublait Milla Jovovich a été victime d'un accident. Elle s'est écrasée sur une caméra qui aurait dû se relever à son approche. La jeune femme a été défigurée et amputée du bras gauche. Trois mois plus tard, le sort a continué de s'acharner: un technicien du nom de Richard Cornelius est mort anéanti par un hummer qui avait glissé d’une plateforme en hauteur. Âgé de 34 ans, l'homme qui venait de rejoindre l'équipe n'a pas survécu à ses blessures.

Le réalisateur du film Paul WS Anderson ne s'est jamais prononcé sur le sujet.

Resident Evil: chapitre final (2016) est un film d'horreur multinational réalisé par Paul WS Anderson avec pour rôle principal Milla Jovovich. Image: capture d'écran youtube

Rust (2022)



Une personne décédée

Une personne blessée

C'est la dernière affaire qui a choqué Hollywood. Le 21 octobre 2021, alors que les acteurs du film Rust s’apprêtaient à répéter une scène, l'acteur Alec Baldwin a actionné un pistolet censé être chargé à blanc. Lequel a, à la surprise de tous, tué Halyna Hutchins, directrice de la photographie, et grièvement blessé le réalisateur du film, Joël Souza. A ce jour, celui-ci se trouve toujours dans un état critique.

Le responsable des armes David Halls est actuellement au cœur d'une enquête policière. Mais il n'est, pour l'heure, visé par aucune poursuite.

The Crow (1994)



Une personne décédée

Le drame de l'arme factice dans le tournage de Rust n'est pas une première. Bien avant ça, le 31 mars 1993, pour les besoins d’une scène, l’acteur Michael Massee devait tirer sur l’acteur Brandon Lee. Lorsque le coup est parti, le fils du célèbre Bruce Lee s'est écroulé et ne s'est plus jamais relevé. L'arme était, en réalité, chargée d'une vraie balle. Le comédien, alors âgé de 28 ans, est mort dans la soirée.

Mis hors de cause, mais traumatisé, Michael Massee a suspendu sa carrière d'acteur durant une année.

The Crow (1994) un film fantastique américain réalisé par Alex Proyas avec pour rôles principaux Brandon Lee (ci-dessus) et Ernie Hudson. Image: capture d'écran youtube

Shark! (1969)

Une personne décédée

C'est peut-être le drame le plus incroyable connu à ce jour. En 1968, pour certaines scènes, les producteurs ont décidé d'utiliser de vrais requins. Supposés être sous sédatifs, ces derniers ont subitement attaqué un des cascadeurs dans l'eau, Jose Marco. Sa mort a servi d'inspiration pour renommer le film, qui s'appelait «Caine», en «Shark!» Une photo de l'accident divulguée dans le magazine Life a été utilisée pour promouvoir le film et augmenter la valeur de l'œuvre cinématographique.

Le réalisateur Samuel Fuller qui a - en vain - lutté pour changer le titre de la fiction a très rapidement quitté le projet.

La mort de José Marco (ci-dessus) a été capturée et a servi d'image de promotion dans le média Life. Image: life

Top Gun (1986)

Une personne disparue et potentiellement décédée

Le 16 septembre 1985, alors que le pilote de voltige aérienne Art Scholl survolait l’océan Pacifique pour les besoins du tournage, ce dernier a perdu le contrôle de son avion. L'appareil et le corps de la victime n’ont jamais été retrouvés. De ce fait, l'affaire n'a jamais pu être élucidée.

Top Gun (1986) est un film d'action américain réalisé par Tony Scott avec dans les rôles principaux Tom Cruise (gauche), Kelly McGillis et Val Kilmer (droite). Image: capture d'écran youtube

The Dark Knight: le chevalier noir (2008)

Une personne décédée

Le 24 septembre 2007, durant le tournage, Christian Bale est descendu de la Batmobile pour laisser placer à un cascadeur de l'équipe. Celui-ci devait réaliser, à sa place, une voltige à l'intérieur du véhicule. Dénommé Conway Wickliffe, celui qui était également le responsable des effets spéciaux, s’est subitement écrasé contre un arbre. Il est décédé avant que les secours n'arrivent sur place.

Le film réalisé par Christopher Nolan lui a été dédié ainsi qu'à Heath Ledger. L'homme de 29 ans interprétait le Joker et est décédé le 22 janvier 2008 des suites d'une intoxication médicamenteuse.

The Dark Knight: le chevalier noir (2008) est film fantastique américano-britannique réalisé par Christopher Nolan avec dans les rôles principaux Christian Bale et Heath Ledger (ci-dessus). Image: capture d'écran youtube

Deadpool 2 (2018)

Une personne décédée

Le 14 août 2017, Joi Harris, une pilote expérimentée faisant ses débuts comme cascadeuse a raté une figure en moto. Celle qui doublait l'actrice Zazie Olivia Beetz ne portait pas de casque et est décédée sur le coup. A la suite de quoi le tournage a été suspendu pendant deux jours.