Snoop Dogg a sauvé l'annonce des nominations aux Golden Globes

Le musicien américain Snoop Dogg assiste à l'annonce des nominations pour les Golden Globe Awards annuels à Beverly Hills aux États-Unis. Image: sda

Le rappeur américain âgé de 50 ans a fait un caméo surprise assez hilarant, lors de la présentation des nominations pour les Golden Globes 2022.

Pour cette nouvelle annonce des nominations des Golden Globes 2022 sur fond de tensions, les organisateurs ont pu compter sur une apparition à la fois drôle et marquante du musicien américain Snoop Dogg... qui en a profité pour faire rire la galerie en écorchant les noms des stars.

Un peu d'humour de la part de Snoop: Vidéo: YouTube/Inside Edition

Alors que Snoop lisait certains noms, il a commis quelques maladresses, par exemple avec Ben Affleck, qu'il a rebaptisé «Been Afflay», tout en s'excusant juste après, rempli d'auto-dérision.

Une cérémonie plongée dans la tourmente

Depuis quelques années, les récompenses des Golden Globes sont plongées dans la tourmente et l'incertitude, après une vague de critiques et de boycott pour leur manque de diversité et de transparence.

L'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA), qui constitue le jury de ces prix, est depuis des mois en butte à des accusations de racisme, de sexisme, de harcèlement et de corruption.

Traditionnellement, la cérémonie de remise des Golden Globes, réputée pour son faste et son champagne, attirait toutes les vedettes internationales. Mais des critiques, comme les stars Scarlett Johansson et Mark Ruffalo ont publiquement dénoncé les manquements des organisateurs, tandis que Tom Cruise a carrément renvoyé ses trois Golden Globes en signe de protestation.

Passons aux nominations

Belfast de Kenneth Branagh et The Power of the Dog de Jane Campion ont dominé les nominations des Golden Globes

Belfast, inspiré par l'enfance nord-irlandaise de Kenneth Branagh, et The Power of the Dog, western sombre signé par la Néo-Zélandaise Jane Campion, sont en tête avec sept nominations chacun pour la 79e édition des Golden Globes.

Dans la catégorie phare du meilleur film dramatique on trouve notamment Coda , récit familial autour de la surdité, le space opera Dune par Denis Villeneuve et La Méthode Williams , dans lequel Will Smith incarne le père-entraîneur des soeurs Venus et Serena Williams.

on trouve notamment , récit familial autour de la surdité, le space opera par Denis Villeneuve et , dans lequel Will Smith incarne le père-entraîneur des soeurs Venus et Serena Williams. Côté télévision, la série Succession part favorite pour la cérémonie du 9 janvier, avec cinq nominations.

Une série de réformes en cours

Les Golden Globes ouvrent traditionnellement la saison des prix cinématographiques à Hollywood et sont considérés comme presque aussi prestigieux que les Oscars dans l'industrie du divertissement. Mais leur avenir paraît désormais incertain.

Devant le scandale, l'organisation a rapidement annoncé une série de réformes, notamment un recrutement sans précédent de nouveaux membres pour améliorer la représentation des minorités en son sein.

Des grands studios comme Warner Bros, Netflix et Amazon ont dans la foulée fait savoir qu'ils ne travailleraient plus avec la HFPA tant que des changements significatifs n'auraient pas été mis en oeuvre. (ats/jch)