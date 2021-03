Sans champagne et à distance, la cuvée 2021 des Golden Globes réserve son lot de surprises. Découvrez tout le palmarès!

La 78ème cérémonie des Golden Globes qui se déroule pour l’essentiel à distance, a débuté à deux heures du matin en Suisse. Elle donne le coup d’envoi de la saison des récompenses à Hollywood, à deux mois des Oscars.



Pour la première fois, la cérémonie a lieu sur les deux côtes américaines, avec une présentatrice, Tina Fey (Saturday Night Live), à New York, et l’autre, Amy Poehler (Saturday Night Live), à l’hôtel Beverly Hilton, à Beverly Hills, lieu habituel de la cérémonie.

«Judas and the Black Messiah»

«I know this much is true»