International

Cinéma

Oscar 2021: À 83 ans, Anthony Hopkins devient le plus vieux lauréat



Image: AP

À 83 ans, Anthony Hopkins devient le plus vieux lauréat d'un Oscar

L'acteur américain d'origine britannique a reçu sa seconde statuette cette nuit, pour son rôle de vieillard dément dans «The Father». Il détient au passage un nouveau record!

Cette nuit, Anthony Hopkins a décroché l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans «The Father», un long-métrage adapté d'une pièce de théâtre, dans laquelle la star hollywoodienne interprète un homme qui perd peu à peu la raison.

Il s'agit de la seconde statuette pour Anthony Hopkins, qui a décroché la première il y a 29 ans, dans la peau du Dr. Hannibal Lecter. Il devient ainsi le plus vieux lauréat d'un Oscar de l'histoire, et ravit la place à Christopher Plummer, qui conserve cependant celle du plus vieux nominé (88 ans).

Image: AP Sony Pictures Classics

Hopkins, l'habitué des blockbusters

D'origine britannique naturalisé américain, Anthony Hopkins est un incontournable d'Hollywood depuis plusieurs dizaines d'années. En plus de son rôle emblématique du Docteur Lecter, dans «Hannibal», «Le Silence des Agneaux» et «Dragon Rouge», il a notamment donné la réplique à Brad Pitt dans «Légendes d'automne» et «Rencontre avec Joe Black».

S'il a gagné une solide réputation en ayant joué dans des classiques, comme «Elephant Man», Anthony Hopkins a également su se réinventer en apparaissant dans des blockbusters tels que «Thor» ou «The Avangers», plus récemment. (ade)