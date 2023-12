Keystone

Cet acteur et chanteur français nous a quittés

Guy Marchand, l'interprète de Nestor Burma, nous quitte à 86 ans, laissant un vide dans le monde du cinéma et de la chanson française.

Plus de «International»

L'acteur et chanteur français Guy Marchand est décédé, ont annoncé vendredi ses enfants. Célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision, il est mort vendredi à l'âge de 86 ans. Il avait incarné dans une série de 1991 à 2003 ce personnage de détective parisien créé par le romancier Léo Malet.

Guy Marchand «s'est éteint paisiblement ce vendredi à l'hôpital de Cavaillon» (Vaucluse), ont indiqué ses enfants Jules et Ludivine. Il avait déclaré en 2019 qu'il finissait sa vie ruiné, dans cette ville de Cavaillon où il passait ses vieux jours. «Je suis dans le rouge», expliquait-il alors au magazine Voici.

Actif dès l'après-guerre

Sa voix grave l'avait d'abord porté vers la chanson, qu'il aimait beaucoup, lui qui avait joué de la clarinette dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés à la belle époque de l'après-guerre. Son grand tube est «La Passionata» en 1965.

C'est dans le cinéma qu'il va finalement percer, en jouant des rôles secondaires sous l'oeil de grands réalisateurs. À son palmarès, il compte plusieurs nominations au César du meilleur second rôle. Il obtient cette récompense une fois, en 1982, lorsqu'il joue l'un des policiers de «Garde à vue» de Claude Miller, où Lino Ventura tient le rôle principal.

Indissociable de Nestor Burma

Pour les téléspectateurs, il est indissociable de son rôle de Nestor Burma, enquêteur au chapeau sombre et à la cravate dénouée. Il expliquait en 2000:

«Nestor Burma, c'est moi, le courage en plus. Je suis beaucoup plus timoré que lui dans la vie» Guy Marchand

Léo Malet lui-même, qui à la fin de sa vie avait vu la série s'éloigner de plus en plus de l'intrigue de ses romans, restait très attaché à l'acteur et lui avait confié: «Toi, tu es mon Nestor Burma».

A lire aussi: Les films les plus attendus en 2024

Avec Nestor Burma, le comédien avait tout pour réussir dans ce rôle d'enquêteur privé au contact des gens modestes de Paris: natif de la capitale, il avait grandi dans le quartier populaire de Belleville. «Né à Belleville» est d'ailleurs le titre de son dernier album, en 2020.

(chl/ats)