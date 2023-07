Après les scénaristes, les acteurs se mettent aussi en grève

Comme le soulignait Christopher Nolan, si les acteurs ne viennent plus présenter leurs films, l'industrie du cinéma risque de devoir également reporter la cérémonie des Emmy Awards, équivalent des Oscars télévisuels, qui doit avoir lieu le 18 septembre.

Ce n'est pas que le cinéma, mais toute l'industrie audiovisuelle américaine qui risque d'être à l'arrêt. Un coup de frein qui va se faire sentir à l'international, puisqu'il va retarder le calendrier des studios pour les films et les séries dont le tournage était encore en cours.

«Le conseil national du SAG-AFTRA a voté à l'unanimité un ordre de grève contre les studios et les diffuseurs»

Hollywood vit un scénario catastrophe. Après l'échec des négociations entre les grands studios et le puissant syndicat des acteurs, le SAF-AFTRA, les comédiens entrent officiellement en grève ce jeudi soir à minuit.

Les négociations entre syndicat et studios concernant une revalorisation des salaires ont échoué. L'industrie vit son plus lourd conflit depuis les années 1960. La promotion des blockbusters de l'été, comme Barbie ou Oppenheimer, risque aussi d'être affectée.

Le rappeur Kaaris encore visé par une plainte de son ex-compagne

L'ex-compagne et mère de leur fille a déposé une plainte contre le rappeur. Elle dénonce un versement «arbitraire et aléatoire» de la pension alimentaire que Kaaris est censé payer pour leur enfant. Le rappeur et son ex-compagne n'en sont pas à leur premier rendez-vous devant la justice.

Le rappeur et son ex-compagne n'ont pas fini de se déchirer devant la justice. Selon Le Parisien, la femme de 40 ans, mère de leur fille de 6 ans, a déposé plainte contre Kaaris le 13 juin dernier par la voix de son avocat pour «abandon de famille».