Fran Drescher en syndicaliste aujourd'hui (à gauche), en «Nounou d'enfer», il y a une trentaine d'années (à droite). image: keystone, montage saïnath bovay

Fran Drescher, la «nounou d'enfer» devenue le cauchemar d'Hollywood

On l'avait quittée en «Nounou d'enfer», la série culte des années 90, on retrouve aujourd'hui Fran Drescher à la tête du combat des acteurs contre l'industrie du cinéma aux Etats-Unis. Portrait.

Qui, mieux que Fran Drescher, pouvait mener la fronde contre les studios hollywoodiens? En même temps, quelle n’a pas été la surprise du plus grand nombre en découvrant que le syndicat des acteurs, en lutte aux côtés des scénaristes pour de meilleures conditions salariales et l’obtention de garanties face aux dangers de l’intelligence artificielle, avait pour leader Miss Fine, le personnage principal d’Une nounou d’enfer, série culte des années 90?

A l’image de sa famille juive du Queens, sans filtre

A 65 ans, une même détermination semble animer celle dont le personnage avait mis le pied, puis ses deux valises dans la maison de Maxwell Sheffield, un riche producteur new-yorkais de théâtre, veuf, père de deux enfants, d’origine anglaise, un rien coincé. Miss Fine était évidemment l’inverse: plaquée par son petit ami, fauchée, l’énergie du ça passe ou ça casse, à l’image de sa famille juive du Queens, sans filtre. Un point commun avec son désormais patron: le cœur à prendre.

Toute la sitcom repose sur la fausse assurance de celle qui se sait sur un siège éjectable et qui, n’ayant pas grand-chose à perdre, pousse le bouchon toujours un peu trop loin, montrant ainsi sa force et sa vulnérabilité, ce que comprend et apprécie le séduisant Mr Sheffield, jamais trop bon, jamais trop con.

En fait, on s’y perd, tant les bios des deux Fran semblent se marcher dessus. Dans la vraie vie, Fran Drescher, chevelure noire de Gitane, avait l’âge où l’âge devient possiblement un problème pour une actrice, un début de trentaine, lorsqu’elle a proposé avec son mari Peter Marc Jacobson un synopsis sur mesure à CBS, le futur The Nanny, Une nounou d’enfer en français. On connaît la suite. Enfin, non.

Violée en 1985

La suite, elle commence quelques années plus tôt. En 1985, elle est violée par deux cambrioleurs sous les yeux de son mari. Une épreuve, de celles qui foutent en l’air et qui forgent le caractère quand on s'en sort. Elle défendra les femmes victimes de violences.

Une nounou d’enfer s’arrête en 1999, six ans après ses débuts. La même année, Fran Drescher et Peter Marc Jacobson divorcent. Ce dernier fait peu après son coming-out, reçoit le soutien de son ex-femme, qui s’engage dans la cause LGBT, «au point d'être sollicitée par la Universal Life Church Monastery pour célébrer des mariages gays», rappelle Vanity Fair.

«Cancer, va te faire!»

Fran Drescher est sur plusieurs fronts: doublage, talk-show, théâtre. Mais les épreuves la rattrapent. Elle est atteinte d’un cancer de l’utérus, en guérit, raconte son expérience de la maladie dans un livre paru en 2002, Cancer Schmancer, une expression en yiddish, quelque chose comme «une claque au cancer» ou «cancer, va te faire!». Le président George W. Bush la nomme diplomate spécialisée dans les affaires de santé des femmes, elle part en tournée en Europe.

En 2021, elle est élue présidente du syndicat SAG-AFTRA. Dans son actuel bras de fer avec l’industrie du cinéma, elle représente les intérêts de 160 000 professionnels de l’audiovisuel en grève. A peine croyable.

Une lionne

En février 2020, Fran Drescher recevait le New York Times dans son appartement donnant sur Central Park. Elle était de retour dans une sitcom, Indebted, produite par NBC. Là, dans son salon, parmi les objets en cristal, les sculptures raffinées et des photos d’elle rencontrant des huiles du Parti démocrate, elle aurait pu se reposer sur sa réussite. C’était compter sans le mordant de cette lionne, qui, cela se passe aussi chez les Démocrates, milita avec les antivax, comme on le lui ressort aujourd'hui.

Pour le critique de cinéma du Monde Samuel Blumenfeld, joint par watson:

«Fran Drescher incarne une tradition juive américaine de la contestation dans son versant le plus mature» Samuel Blumenfeld

Une description non dénuée d’humour. Comme tout l’humour juif dont rendent compte la vie de la dame et son rôle phare de nounou au look d’enfer. Une Amy Winehouse qui serait devenue une mère juive.