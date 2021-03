International

Cinéma

Les 46e César jonglent entre conformisme, militantisme et étincelles d'espoir



Les 46e César jonglent entre conformisme, militantisme et étincelles d'espoir

Image: AP AFP POOL

Il ne vous serait jamais venu à l'idée de regarder la cérémonie des César? Pas grave, on l'a fait pour vous. Et on ne le regrette (presque) pas.

«C'est l'histoire de gens intègres, dans une époque qui ne l'est pas»

C'est le retour quasi-unanime des téléspectateurs tous les ans: la cérémonie des César – équivalent français des Oscars, en moins glam' – est l'un des événements les plus malaisants et ennuyeux de la télévision. Cette année n'a pas vraiment dérogé à la règle.. Et la pandémie n'y était (presque) pour rien.

Devant un parterre groupe restreint de personnalités, la maîtresse de cérémonie, Maria Foïs, a magnifiquement posé les bases:

Deux tests PCR

Les règles sanitaires étaient strictes, aux César, comme l'a confirmé L'internaute: seules les personnes nommées et celles honorées étaient appelées à être présentes. Avec deux tests PCR à chaque fois. L'un fait dans les 48h et l'autre sur place. Evidemment, positif ou pas, le masque était de rigueur pour tout le monde.

Du coup, on a payé des humoristes moins applaudis que Thomas Wiesel?

Image: AP AFP POOL

Conforisme, much?

Les récompenses du cinéma français avaient été accusés, l'an dernier, d'entre-soi et de manque de diversité, du coup: les César ont démarré en récompensant deux acteurs noirs comme meilleurs espoirs, Jean-Pascal Zadi et Fathia Youssouf.

«Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir», a déclaré Jean-Pascal Zadi en recevant son prix pour Tout simplement noir, citant l'essayiste Frantz Fanon.

Image: AP AFP POOL

«Ma mission, c'est la mission de l'égalité», a-t-il ajouté, soulignant que son film parlait «avant tout d'humanité», et remerciant des acteurs et cinéastes noirs ou issus de la diversité qui ont «ouvert la brèche» avant lui, d'Omar Sy à Ladj Ly.

Jean-Pascal Zadi, 40 ans, est l'auteur, réalisateur (avec son ami John Wax) et principal interprète de Tout simplement noir, un premier long-métrage, qui a cartonné en salles.

Le film, un faux documentaire, réunit un grand nombre de personnalités noires et métisses, ainsi que des «guests» blancs, comme Mathieu Kassovitz ou Jonathan Cohen. Il suit le parcours d'obstacles de JP, un acteur raté, pour organiser la première grosse marche de contestation noire en France. (ats)

En voici la bande-annonce: Vidéo: YouTube/Gaumont

On se réjouit d'avance du moment où le cinéma français, comme d'autres institutions, n'auront pas besoin d'une polémique pour démarrer une prise de conscience systémique. (plus du tout ats)

On s'embrouille

Comme à son habitude, le cinéma français nous égare dans sa complexité. C'est aussi pour ça qu'on l'aime (parfois). Rien n'est simple. Personne ne parle de la même chose, de la même voix, sur le même rythme. Personne n'a le même combat.

Un peu comme quand tu remets le prix du «meilleur espoir masculin» à Jean-Pascal Zadi et qu'il part en cacahuète sur le chloredécone qui continue à être utilisé aux Antilles, mais pas dans la Métropole.

Les César 2021

«Marquise si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Peut-être que je serai vieille vieille, répond Marquise, cependant. J'ai 26 ans Corneille et je t'emmerde en attendant. »

Les bonnes notes

Le vainqueur du prix du Meilleur film, pour Adieu les cons, Albert Dupontel, qui a également remporté le prix du Meilleur réalisateur, s'était déjà distancié de la cérémonie il y a quelques années:

«Je suis perplexe devant ce jugement intellectuel»

«Il y a différentes façons de faire du cinéma, déclarait encore l'acteur/réalisateur sur le plateau de Quotidien, Les émissions de télé qui parlent du cinéma c'est bien, ça fait de la pub. Maintenant les César, c'est aller au Louvre est dire que tel peintre est meilleur qu'un autre peintre»

In memoriam

L'hommage à Jean-Pierre Bacri reste, pour moi, l'instant le plus sincère de toute cette soirée. On ressent la nostalgie de ceux qui l'ont côtoyé, la frustration de ceux qui l'ont effleuré, le manque de ceux qui l'ont loupé.

«Laissez-nous exulter»

Laure Calmy, César de la meilleure actrice pour Antoinette dans les Cévennes, que l'on connait dans la série Dix pour cent, s'exprime: «Laissez-nous assouvir notre soif de sens ou de non-sens, laissez-nous exulter devant les œuvres d’art, laissez-nous nous exiler dans nos imaginaires, laissez-nous entendre ce qui fait de nous des êtes humains.»

Image: EPA AFP POOL

Ce genre de déclarations qui nous font nous dire qu'on a pas totalement loupé notre soirée. Comme celle de