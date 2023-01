On a beau le trouver insupportable, nous nous sommes tous rués sur ses mémoires. Image: AP

Commentaire

Harry, par pitié, tais-toi!

C'est une blague, bien sûr. De qui pourra-t-on parler quand le prince aura cessé de geindre?

J'ai envie de le baffer, mais c'est plus fort que moi. J'adore parler des frasques du prince Harry.

Ces dernières semaines, avec un plaisir infini et pas vraiment coupable, j'ai consacré un bulletin-météo à la plus courte bande-annonce de la série Harry&Meghan, disséqué chaque épisode avec une minutie médicolégale, raconté l'extrait le plus futile de Spare, avant de finalement dépenser 40 francs dans l'autobiographie de 500 pages pour en pondre une critique.

La voici, au cas où vous l'aviez manquée. Vous ne devriez pas lire les mémoires du prince Harry sauf si... de Marine Brunner

Harry et Meghan, nos parias adorées

On se rassure en se disant que les autres médias ne valent guère mieux. Pendant que le Daily Mail titrait vendredi dernier: «Oh épargnez-nous!» sur une édition spéciale de 17 pages consacrée aux mémoires, le Times soupirait: «Les pleurnicheries s'arrêteront-elles un jour?», avant de grommeler longuement sur l'interview du duc à la télévision britannique.

N'adorons-nous pas les détester, ces deux tourtereaux roucoulant sur leur canapé à 20 000 dollars? Image: netflix

«Est-ce enfin la fin (nous ne pouvons que prier)? Ou devons-nous nous attendre à plus d'interviews, un autre livre, des histoires plus fascinantes sur la façon dont William n'aimait pas votre barbe?» Carol Migley, journaliste et chroniqueuse du Times

Pas trop tôt, espérons. Au fond, n'aimons-nous pas tellement nous énerver?

«Après avoir enduré 90 minutes de bourdonnement du prince Harry, j'ai pensé: 'Je l'aurais frappé aussi'. Bon sang, mais qu'il est irritant» Hilary Rose, journaliste et chroniqueuse au Times

De la même façon que nous goûtons une joie malsaine à nous agacer de notre insupportable collègue de travail - celui-là même qui, comme par hasard, fait un maximum de bruit dans la cafétéria - râler contre Harry est un exutoire. L'équivalent d'une bonne séance chez le psy.

Un peu de publicité gratuite?

Et puis, heureusement que le couple le plus insupportable de la monarchie est là pour abuser du déballage. Comme le rappelait à juste titre Sa Majesté la reine Victoria, en 1871: «La réclusion est l'un des rares luxes auxquels les personnages royaux ne peuvent se livrer. La royauté a besoin d'une vie de publicité presque ininterrompue pour la soutenir».

Pendant ce temps, Kate et William sont libres de jouer la carte de la discrétion. Plus chic. Image: sda

La dignité silencieuse du prince William et de Kate est certes admirable et fort reposante, c'est un fait: elle fait moins rire, et surtout moins vendre.

S'il est une chose sur Terre qui unisse le prince Harry et les médias, c'est bien que l'adage «Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer» est loin de satisfaire notre appétit très humain pour les scoops un peu crades.

Que le bout d'un gland gelé (désolée, Harry, je dois le rappeler à chaque fois) ou une bonne fessée post-dépucelage relèvent de l'intérêt public, je vous laisse méditer. Mais prenons un instant pour remercier le duc de Sussex d'être incapable de la boucler et de régaler notre besoin d'agacement journalier. Ça fait du bien.