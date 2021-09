«Slim» Jong-un, le dirigeant nord-coréen n’est plus un gros monsieur

International

La perte de poids de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, intrigue.

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un, s'est montré début septembre à l'occasion du 73e anniversaire de la République populaire avec une circonférence considérablement réduite. Une perte de poids perceptible depuis quelques mois, une métamorphose en «Slim» Jong-un qui se poursuit.

Le pourquoi du comment de cette perte de poids n’est pas clair. Il est même sujet aux rumeurs les plus folles. Mais, seulement à l'étranger, car il est strictement interdit aux citoyens nord-coréens de commenter la corpulence de leur leader. Des officiels ont, d’ailleurs, brandi la menace de punitions draconiennes aux petits malins qui oseraient le faire, rapporte Radio Free Asia, se référant à des sources anonymes.

Il existe quand même une déclaration officielle du gouvernement: la cure de Kim Jong-un témoigne, en fait, d'une forme de solidarité avec son peuple bien-aimé. Ce dernier, avec la pandémie, est à nouveau confronté à une crise économique et à la faim. En Corée du Nord, la question est réglée et n’est plus matière à discussion.

Mais, pas à l’étranger, où l’on doute de cette «justification». Une fois de plus, des spéculations circulent sur l'état de santé du dictateur de 37 ans. Kim Jong-un a disparu à plusieurs reprises pour de longues périodes, laissant sa sœur, Kim Yo-jung, prendre sa place. Fort heureusement, les rumeurs restent autorisées à se faufiler ici et là.

En 2020, Kim aurait subi une opération du cœur. En 2014, alors qu'il ne pouvait marcher qu'avec une canne, il s'est cassé les deux chevilles.

L'histoire la plus délicieuse a été servie par le tabloïd britannique Mirror. Selon lui, le besoin d'une canne pour marcher résultait de son obésité. On rappelle que le dictateur a vécu en Suisse, où il est devenu accro à l'emmental. Il en importe pour sa propre consommation alors que son peuple crève de faim. Si cette histoire n’est peut-être pas vraie, elle a au moins le mérite d’être bien trouvée.

Chez watson, on a aussi une théorie (et nous croyons au bon côté des gens): le dictateur ne fait que se réinventer. Comme: Gym Jong-un. Car contrairement aux talibans, il sait faire des tractions.

Cette théorie n’est peut-être pas la meilleure du monde. Et nous ne pouvons probablement pas tenir la dragée haute à l’histoire du Mirror. Mais, voilà, on avait envie d’apporter notre pierre à l’édifice. Après tout, les nombreuses spéculations ont fait que le gouvernement nord-coréen a fini par commenter l'état de Kim: il est en parfaite santé. Alors tout va bien?

Une certitude: il n’y aucun espoir de transformation au niveau politique. Le dictateur essaye toujours de se présenter comme un poids lourd de la politique mondiale. Il y a quelques jours, il a montré avec le test d'un nouveau système de missiles guidés, qu'il est toujours prêt à jouer dans la cour des grands.

Il s'agit d'une «arme stratégique de grande importance», nous a-t-on dit et, selon les observateurs, la Corée du Nord affirme que ce nouveau système a le potentiel de transporter des ogives nucléaires.

Il n'est vraiment pas (plus) bon de manger à la table de Kim.

