images: getty, montage: watson

Commentaire

La famille royale ne doit pas devenir la famille Kardashian

Après le roi Charles, Kate Middleton a annoncé vendredi souffrir elle aussi d'un cancer. Doublement touchée dans sa santé et fragilisée par une crise profonde, la famille royale britannique doit plus que jamais (re)définir ce qu'elle voudrait incarner.

Plus de «International»

Kate Middleton est malade.

Du premier ministre Rishi Sunak au football anglais, d'Ivanka Trump à la «prière» du président américain Joe Biden, le monde se relaie encore aujourd'hui pour lui témoigner son amitié et lui souhaiter le meilleur. Plus important encore, le témoignage vidéo dans lequel la princesse de Galles dévoile courageusement le début de son combat contre un cancer a, enfin, coupé court à des théories qui n'auraient jamais dû bénéficier d'autant d'écho.

Kate, la femme, la mère et l'épouse, mérite aujourd'hui la bulle de sérénité et d'intimité dont elle n'a pu bénéficier jusqu'ici. Que l'on soit Céline Dion ou Dominique d'Yverdon-les-Bains, la santé n'appartient qu'à celui ou celle qui la perd. En revanche, ses conséquences directe sur la fonction, qui plus est publique, devraient être parfaitement assumées.

C'est pour cela que Kate, la princesse et la future reine, devrait pouvoir compter sur une famille qui (re)prend son destin en main. Depuis de longues semaines, le couple princier est au cœur d'un cyclone médiatique sans précédent dans l'histoire récente de la Couronne. Au cœur d'un récit qu'il n'a jamais été en mesure de maîtriser.

Et le timing n'y est pas tout à fait étranger.

On le sait, depuis le décès d'Elizabeth II, le roi et les héritiers semblent vouloir s'offrir une nouvelle jeunesse. Certes, toujours respectueuse d'un devoir royal qu'ils ont à cœur d'honorer, mais moins figée, moins distante, plus moderne, décontractée et naturelle. Leur propension à faire chauffer les réseaux sociaux, au détriment des canaux médiatiques traditionnels, en est la preuve la plus franche. Alors que la reine brillait par sa digne absence, hissée sur un trône inaccessible d'où étaient de bons vœux au compte-gouttes, Charles et William infusent leur présence avec l'aplomb d'un sachet d'Earl Grey dans une théière.

Projeter une institution vieille comme le monde dans un nouveau lendemain est un défi louable. La reine n'est plus et personne n'est en mesure de la remplacer. Mais c'est aussi une tâche titanesque et délicate. Surtout lorsque cet avenir n'est pas parfaitement défini. La crise monstre que la couronne 2.0 traverse depuis le début de l'année prouve que l'itinéraire est encore aléatoire et la destination inconnue.

Tout montrer ou ne rien dire? Communiquer ou chuchoter? Gommer discrètement ou affirmer franchement? Armer une photo trafiquée ou balancer un selfie de notre temps? Il y a ici un empressement à tourner une page et une impatience à gagner en légitimité. Or, exister dans l'instantané est un métier à part entière, avec ses codes, ses réflexes, ses lois et ses dangers immédiats. Sans oublier que, sur les réseaux sociaux, se taire est souvent aussi bruyant que de s'étaler. Et puis, enfin, l'omniprésence provoque souvent dans le public une attente insatiable.

C'est d'ailleurs sous la contrainte d'une opinion publique en manque, que la princesse de Galles a dû convier les caméras de la BBC, sur le célèbre banc de bois du palais de Kensington.

Pire encore: il y a ce risque de sombrer dans une transparence qui pourrait se montrer fatale pour une dynastie de sang bleu, dont le quotidien n'a rien à envier au couple de retraités du rez-de-chaussée. Le porte-monnaie, les dorures et les valets en sus. En 2024, le faste a mauvaise presse, mais le réel ne fait pas bander. Ce qui est sûr, c'est que Charles III n'est pas Louis XIV, Kate Middleton ne sera jamais Paris Hilton et la famille royale n'a aucun intérêt à devenir la famille Kardashian.

La reine Elisabeth avait compris, du moins décidé, que la Couronne ne devait pas galoper au même rythme que la société. Qu'elle devait marcher derrière la politique. Et flotter doucement au-dessus du peuple. On pouvait s'en plaindre, mais la tactique a longtemps fait ses preuves. Une famille royale peut-elle seulement se moderniser sans mettre immédiatement en péril son ancestrale légitimité? La princesse de Galles doit-elle forcément décortiquer son combat contre le cancer devant les caméras? Les Britanniques ont-ils seulement besoin d'une Couronne qui leur ressemble?

Répondre rapidement à ces questions pourrait en tout cas leur éviter une nouvelle catastrophe médiatique. Car Kate Middleton mérite d'être protégée. Comme Lady Di ne l'a, hélas, jamais été.