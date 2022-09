L'Ukraine peut gagner la guerre si l'Occident ne commet pas cette erreur

Les livraisons d'armes occidentales font la différence. Des chars polonais, des véhicules de transport américains, des informations des services secrets et des pièces d'artillerie et de défense aérienne modernes permettent aux Ukrainiens de reprendre leur pays.

Kiev récupère des territoires dans l'est et le sud: le point sur la nuit

Kiev récupère des territoires dans l'est et le sud: le point sur la nuit

L'est, affirment des experts, parfois autoproclamés, appartient depuis longtemps à Poutine . Il ne sert à rien d'armer les Ukrainiens avec des armes occidentales. Cela ne ferait que prolonger leurs souffrances. Et voilà qu'ils ont reconquis 3000 kilomètres carrés dans la région de Kharkiv - une surface presque aussi grande que le Tessin .

C'est ce qui s'est passé lorsque l'armée russe, apparemment toute-puissante, s'est dirigée vers la capitale et a été repoussée par les Ukrainiens. Mais ce qu'ils ont réussi à faire ces derniers jours dans le nord-est est presque plus important encore.

Quand on pense que les Ukrainiens ne peuvent plus nous surprendre, ils en rajoutent une couche. C'est ce qui s'est passé dans les premiers jours qui ont suivi l'invasion russe, lorsque le président Zelensky a décliné l'offre des Américains de fuir le pays. Au lieu de cela, il est resté aux côtés de ses compatriotes pour résister à l'envahisseur.

Quel sport est le plus fait pour vous? Faites notre quiz!

Plus de «International»

L'avancée réussie de l'Ukraine dans le nord-est occupé le prouve: ceux qui tergiversent ont tort, l'est de l'Ukraine n'appartient pas encore à Poutine. La guerre est à un tournant.

L'armée ukrainienne a libéré la ville de Koupiansk, dans l'est du pays.

L'armée ukrainienne a libéré la ville de Koupiansk, dans l'est du pays. Image: Twitter

Les plus lus

Un document secret montre comment Poutine russifie l'Ukraine de force

Des roubles russes au lieu de la hryvnia ukrainienne: la Russie intègre systématiquement les territoires ukrainiens occupés dans son système juridique. C'est ce que montre un nouveau document. Les experts s'étonnent de l'ampleur du phénomène.

Pour les écoliers ukrainiens, leurs parents et les enseignants dans les territoires occupés, la situation est très difficile. Des règles spéciales s'appliquent. Les autorités d'occupation russes exigent par exemple que les professeurs ukrainiens n'enseignent qu'en russe et uniquement selon le programme russe. Les cours de langue, de littérature et d'histoire ukrainiens n'ont pas leur place.