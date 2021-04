International

L'escroc Bernie Madoff est mort en prison



Mort de Bernie Madoff, auteur de la plus grande escroquerie de l'histoire

Condamné à 150 ans de prison après avoir détourné 65 milliards de dollars, Bernard Madoff est mort mercredi à 82 ans.

L'auteur de la plus grande escroquerie de l'histoire n'est plus. Bernard Madoff est mort mercredi dans le pénitencier fédéral de Butner, en Caroline du Nord, où purgeait une peine de 150 ans de prison.

Né à New York en 1938, le financier et investisseur américain avait été condamné en 2009. Il avait réalisé une fraude pyramidale «à la Ponzi», qui lui avait permis de détourner environ 65 milliards de dollars.

Une fraude «à la Ponzi», c'est quoi? La «Pyramide de Ponzi» est un montage financier qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Elle tient son nom de Charles Ponzi, qui a mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920.

Parmi ses victimes figurent de nombreuses personnalités telles que le réalisateur Steven Spielberg et l'acteur Kevin Bacon.

Après avoir étudié la politique et le droit, Madoff a commencé ses activités boursières en 1960 avec à peine 5000 dollars et est parvenu à devenir président du conseil d'administration du Nasdaq. Ce n'est qu'après un certain nombre d'affaires ayant mal tourné que l'escroquerie a fait surface à l'automne 2008, en pleine crise financière. (ats)

