La location d'unités de stockage a connu une hausse d'activité sans précédent en raison du coronavirus. Image: twitter

Les Américains ne se sont jamais autant rués vers... le self-stockage

La location d'unités de stockage a connu une hausse d'activité sans précédent en raison du coronavirus. Mais pourquoi donc?

Aux Etats-Unis, le «self-stockage» est en plein essor depuis le début de la pandémie, qui a entraîné une hausse des loyers, une diminution des espaces vides et une augmentation des stocks de marchandises à travers le pays.

Les quatre plus grandes entreprises du secteur, toutes cotées en bourse - Public Storage, Extra Space Storage, Life Storage et CubeSmart - ont atteint un taux d'occupation supérieur à 95%. Le loyer mensuel moyen a même atteint 155.65 dollars (142 francs) en novembre, le plus élevé depuis 5 ans. Les actions d'Extra Space Storage ont carrément doublé en valeur depuis 2020.

C'est quoi exactement le self-stockage? Le self-stockage consiste à mettre à la disposition des entreprises et des privés des espaces de stockages de tailles variables, pour de courtes ou longues périodes, afin qu’ils puissent ranger, archiver, stocker, déménager temporairement ou conserver leurs effets.

Les raisons de cette nouvelle tendance

Les personnes qui veulent de l'espace supplémentaire pour leur bureau ou leur salle de sport à domicile;

pour leur bureau ou leur salle de sport à domicile; Ceux qui travaillent à distance et qui ont décidé de déménager ailleurs ou dans un lieu de vie plus petit;

et qui ont décidé de déménager ailleurs ou dans un lieu de vie plus petit; Les entreprises ayant des stocks de marchandise supplémentaires , en raison d'invendus ou de nouvelles lignes de produits;

, en raison d'invendus ou de nouvelles lignes de produits; Les entreprises qui ont abandonné leurs bureaux pour économiser sur le loyer.

En parlant de consommation: Publicité Covid-19: Les Suisses s'inquiètent pour leur situation financière

Un juteux investissement

En plus des quatre sociétés leaders du secteur, il y a également plus de 30 000 propriétaires d'entrepôts qui exploitent environ 55 000 installations à travers les Etats-Unis, selon le Wall Street Journal.

Ce type d'investissement est de plus en plus attrayant, en raison de faibles coûts fixes et du fait que les locataires gardent leur unité de stockage pendant de nombreuses années, même lorsque le loyer augmente de 10%.

Et si le locataire décide de ne plus payer? La solution est déjà toute trouvée, car le propriétaire peut mettre tous les biens se trouvant à l'intérieur du dépôt aux enchères. Sans surprise, les Américains ont d'ailleurs même créé une télé-réalité autour de ce business plus que juteux, intitulée «Storage Wars» (la guerre du stockage):