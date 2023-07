La Corée du Nord a (de nouveau) lancé un missile balistique

En réponse, Séoul et Washington ont promis que Pyongyang s'exposerait à une riposte nucléaire et à la «fin» de son gouvernement actuel s'il décidait d'employer l'arme atomique contre eux.

Les relations sont au plus bas entre la Corée du Nord et la Corée du Sud . Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a qualifié d'«irréversible» le statut de puissance nucléaire de son pays l'an passé. Il a également appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques.

Biden trimballe la «mallette la plus puissante du monde» en Europe

A l'intérieur, pas de bouton rouge qui permettrait, d'une simple pression, d'atomiser la planète (ou la Russie). Mais le principe est quasiment le même: offrir au président américain le pouvoir de déclencher une attaque nucléaire à distance. Lundi, elle a fait sensation à Londres, alors que Joe Biden rendait visite à Charles III et Rishi Sunak.

Mercredi 20 janvier 2021, ronchon et mauvais perdant, Donald Trump ne s'était pas rendu à l'investiture de Joe Biden. Et si le milliardaire se terrait en Floride, la nuclear football aussi. Cette mallette d'une vingtaine de kilos, considérée comme «la plus puissante du monde», a été la sienne, ce jour-là, jusqu'à 23h59 et 59 secondes. L'instant suivant, elle fut désactivée à distance, devenant totalement inutilisable par son propriétaire.