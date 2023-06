Satellite-espion: un parti nord-coréen cherche le coupable de l'échec

Pourquoi Trump est la tumeur du corps électoral républicain

Dans son agenda, Donald Trump a plus de rencards avec la justice qu'avec ses électeurs. Alors que ses nombreux procès rythment la campagne présidentielle, l'affaire des archives classifiées risque de pourrir tout le système démocratique. Qu'il soit condamné ou non.

Depuis que Donald Trump est embourbé dans ses procès, les démocrates shut the fuck up, comme on dit. Pas un mot, pas une vanne sur les déboires judiciaires de l'adversaire. Non pas que Joe Biden soit particulièrement bon joueur. On a déjà connu l'actuel président plus réactif et coriace quand il s'agit de tacler les bourdes du gars d'en face.