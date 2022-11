La Corée du Nord provoque une évacuation en tirant au moins dix missiles

«Si les Etats-Unis et la Corée du Sud tentent d'utiliser leurs forces armées contre la [République populaire démocratique de Corée, ndlr] sans crainte, les moyens spéciaux des forces armées de la RPDC accompliront leur mission stratégique sans délai. Les Etats-Unis et la Corée du Sud devront faire face à une terrible affaire et payer le prix le plus horrible de l'histoire.»

Pak Jong-chon