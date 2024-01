Pyongyang teste un nouveau système d'armement nucléaire

Le test annoncé ce vendredi permet «au dispositif de contre-attaque sous-marine basé sur les armes nucléaires de notre armée d'être encore renforcé», a mis en avant le porte-parole, affirmant que les différentes réponses maritimes et sous-marines de Pyongyang allaient «continuer à dissuader les manoeuvres militaires hostiles des marines des Etats-Unis et de leurs alliés» .

Voici tous les candidats pour la Maison-Blanche

Ils ne sont plus nombreux pour régater derrière Donald Trump: voici la liste des derniers prétendants au poste suprême de président des Etats-Unis en 2024, actuellement dominée le 45e président et son successeur, Joe Biden. Une liste qui sera, of course, mise à jour au fur et à mesure des arrivées, sorties et autres péripéties.

Ils étaient plus d'une vingtaine en août 2023, ils ne seront plus que deux, le 4 novembre 2024. Tous, pour l'instant, dissimulés dans l'ombre des deux éternels rivaux: le président actuel Joe Biden, et son prédécesseur, Donald Trump.