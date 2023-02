Pyongyang tire un nouveau missile balistique en direction du Japon

En réponse, l'armée sud-coréenne a dit dimanche avoir organisé des manoeuvres aériennes conjointes avec les Etats-Unis, mobilisant des avions furtifs et au moins un bombardier américain de longue portée B-1B. Le Japon avait indiqué que l'ICBM avait volé 66 minutes avant de plonger sans sa zone économique exclusive. (ats/jch)

La Corée du Nord a confirmé dimanche avoir tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) la veille en signe d'avertissement à Washington et Séoul, affirmant que cet exercice «surprise» réussi démontre ses capacités de «contre-attaque nucléaire meurtrière».

«La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié vers (la) mer de l'Est»

Il s'agit du second tir en moins de 48 heures, depuis le pays dirigé par Kim Jong-Un.

