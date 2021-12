Procès Maxwell: la juge demande au jury de s'activer à cause du Covid-19

Dans ce croquis de salle d'audience, la juge Alison Nathan, à l'extrême gauche, parle au jury, à droite, du nouveau calendrier des délibérations et de l'inquiétude des tribunaux concernant la récente épidémie de COVID-19 au cours du procès pour abus sexuels de Ghislaine Maxwell. Image: sda

Après une nouvelle journée complète à huis clos, le jury a été incapable de dire à l'unanimité si l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein devait être reconnue coupable ou innocente.

La juge du tribunal de New York, où comparaît depuis un mois pour trafic sexuel l'ancienne mondaine britannique Ghislaine Maxwell, a pressé, mardi, le jury de s'entendre sur un verdict. Le but étant d'éviter que l'épidémie de Covid-19 ne repousse encore l'issue du procès.

S'inquiétant d'un «pic astronomique» des cas de contamination au variant Omicron ces derniers jours à New York, la juge Alison Nathan a menacé les 12 jurés de les faire revenir jeudi et vendredi, malgré la trêve des fêtes de fin d'année, s'ils ne bouclaient pas mercredi leurs interminables délibérations.

D'après la magistrate, les jurés ont fait état de «progrès» dans leurs discussions entamées il y a une semaine et reviendront mercredi à 9h00 (15h en Suisse).

Mardi matin, la juge Nathan avait prévenu d'un «risque de plus en plus élevé» que les participants au procès contractent le virus Omicron du Covid-19 et soient contraints à la quarantaine. Ce qui retarderait encore la fin du procès. (ats/jch)