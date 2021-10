Vous êtes vaccinés et vous pensez avoir le Covid? Voici 4 symptômes typiques

Si les personnes vaccinées peuvent aussi être infectées par le Covid, elles ne présentent souvent que des symptômes légers. Des chercheurs les ont étudiés et les ont regroupés en quatre catégories. Décryptage.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

christiane braunsdorf / t-online

Il existe un mythe persistant concernant le vaccin contre le Covid: les personnes vaccinées ne peuvent plus attraper la maladie. Mais c'est faux. Les vaccins autorisés promettent surtout une chose: en cas d'infection, les personnes concernées ne développent pas une forme sévère de la maladie. Par exemple, les vaccins évitent à 94% les hospitalisations.

Toutefois, cela signifie également que même les personnes vaccinées peuvent être infectées. L'Institut Robert Koch (RKI) rapporte que les vaccins utilisés en Allemagne préviennent dans une large mesure les infections par le SRAS-CoV-2. La probabilité qu'une personne devienne positive au test PCR malgré une vaccination complète est faible, mais pas nulle.

Infection après vaccination: très rare, mais possible

Des scientifiques du King's College de Londres ont examiné de plus près ce groupe de personnes vaccinées qui ont néanmoins été infectées. Ils ont analysé les données de plus de 1,1 million de Britanniques qui ont reçu leurs doses entre décembre 2020 et mi-mai 2021. Ils n'ont trouvé que 2 278 personnes dont le test était positif après leur première vaccination (0,2 pour cent) et seulement 187 dont le test était positif après leur deuxième vaccination (0,03 pour cent).

Les symptômes développés par les personnes infectées ont été analysés. Les résultats ont montré que tous les symptômes typiques de la maladie étaient moins fréquents chez les personnes vaccinées, à quatre exceptions près. 👇

Ces quatre symptômes indiquent une infection

Les éternuements: Ce symptôme est apparu plus fréquemment dans le groupe de ceux qui avaient été vaccinés que chez ceux qui avaient été infectés sans vaccination. Les personnes de moins de 60 ans éternuaient 24% plus souvent que celles qui n'étaient pas vaccinées. Il n'est pas tout à fait clair si d'autres maladies telles que les allergies pourraient également avoir un lien. L'essoufflement: Dans sa forme extrême, ce symptôme entraîne souvent des hospitalisations pour les personnes n'ayant pas été vaccinées. Ce symptôme survient également chez les personnes qui ont été vaccinées. Mais les hospitalisations ne sont pas à craindre. Ici aussi, les chercheurs admettent: l'essoufflement peut également survenir avec d'autres maladies. Néanmoins, si vous avez des difficultés à respirer, vous devez faire un test. Le mal aux oreilles: les personnes infectées non vaccinées se plaignent souvent d'acouphènes (troubles circulatoires dans l'oreille). Ce sont des bips, des sifflements ou une audition réduite. En revanche, ceux qui ont été vaccinés sont plus susceptibles d'avoir mal aux oreilles. Ganglions lymphatiques enflés: Ce sont des signes typiques d'une infection - que ce soit par des virus ou des bactéries. Les ganglions lymphatiques peuvent être trouvés sur le cou, le cou ou les aisselles, par exemple. Ils ne doivent pas nécessairement indiquer une infection au Covid, mais se trouvent également souvent dans le groupe de ceux qui ont été vaccinés.

Les personnes vaccinées devraient également être testées

La conclusion des scientifiques: les personnes vaccinées ne présentent la plupart du temps aucun symptôme en cas d'infection. Cependant, si des symptômes de la maladie apparaissent, ils sont beaucoup moins nombreux et également plus légers que chez les personnes non vaccinées.

Néanmoins, les personnes vaccinées qui remplissent les critères cités ci-dessus devraient quand même se faire tester. Car elles peuvent, elles aussi, transmettre le virus.

Sources utilisées: